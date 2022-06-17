صحف رياضية: لابورتا لديه الطريق.. ويوفنتوس ينطلق من الصفر

شكلت موافقة الجمعية العمومية لبرشلونة على الرافعات الاقتصادية، وأخبار سوق انتقالات برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان ويوفنتوس، والمدرب القادم لباريس سان جيرمان العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف باللقاء الثالث في نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة وأبرز لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد وتصريحات فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع الأوروغواياني فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد وكتبت: ”فيدي فالفيردي: سأمنح الكرة الذهبية للإحدى عشر في فريقي“.

الصحيفة تحدثت عن اللقاء الثالث في نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة وكتبت: ”النهائي يتحول للون الأحمر الساخن“.

الصحيفة اهتمت بموافقة الجمعية العمومية لبرشلونة على الرافعات الاقتصادية.

سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات تجديد برشلونة عقد نجمه الشاب جافي وكتبت: ”جافي حتى 2026“ وأيضا عن أخبار سوق انتقالات الفريق وكتبت: ”بايرن ميونخ يرفض العرض المالي من برشلونة لضم ليفاندوفسكي“ و“إشبيلية يرغب فقط في المال مقابل كوندي“ و“ليدز يونايتد يخفض مطالبه المالية مقابل التخلي عن رافينيا“.

الصحيفة اهتمت بموافقة أعضاء برشلونة على الرافعات الاقتصادية وكتبت: ”الجمعية العمومية توافق على رافعات لابورتا“.

كما اهتمت باللقاء الثالث في نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة وكتبت: ”التحدي الثالث في النهائي الكبير“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على موافقة الجمعية العمومية لبرشلونة على الروافع الاقتصادية وأخبار سوق انتقالات برشلونة وكتبت: ”الروافع من أجل التعاقدات“ و“وبرشلونة وجافي على بعد خطوة حاسمة من أجل التجديد“.

الصحيفة تحدثت عن اللقاء الثالث في نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة وكتبت: ”لقاء مفتاح“.

الصحيفة اهتمت ببرنامج لقاءات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”ويستهام VS مانشستر سيتي، وفولهام VS ليفربول، في انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز“.

أس

ركزت الصحيفة على تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حول سوق الانتقالات وكتبت: ”بيريز أكد أن روديغر وتشواميني هما التعاقدان الوحيدان“ و“قائمة الفريق كاملة“.

كما تحدثت عن مستقبل ألفارو موراتا وكتبت: ”موراتا سيلعب في أتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت بتصويت أعضاء برشلونة على الرافعات الاقتصادية وكتبت: ”لابورتا لديه الطريق“.

كما اهتمت باللقاء الثالث في نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة وكتبت: ”كلاسيكو الدوري الإسباني ساخن في مدريد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على باريس سان جيرمان وأجرت حوارا مع البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي السابق وكتبت: ”ليوناردو: لكن رغم ذلك تمكنا من التعاقد مع ليونيل ميسي“.

كما اهتمت بتطورات المدرب القادم للفريق وكتبت: ”كريستوف غالتيير: باريس سان جيرمان اتصل بنيس“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق انتقالات إنتر ميلان وكتبت: ”إنتر ميلان يسرع الخطوات للتعاقد مع لوكاكو وديبالا ومخيتريان“.

كما اهتمت بتطورات رغبة يوفنتوس ضم الفرنسي بول بوغبا وكتبت: ”بوغبا: يوفنتوس ينطلق من الصفر“.

الصحيفة اهتمت بالصربي لوكا يوفيتش وكتبت: ”يوفيتش في فيورنتينا بدعم من ريال مدريد“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الفرنسي بول بوغبا وقربه من العودة ليوفنتوس وكتبت: ”بول بوغبا نجمة يوفنتوس“.

كما اهتمت بسوق انتقالات الأندية الإيطالية تورينو وإنتر ميلان ودخول فيراري عالم السيارات الكهربائية.

