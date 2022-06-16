صحف رياضية: لوكاكو وصل.. هذا ليس مبابي الذي أعرفه.. ومورينيو يعود إلى كامب نو

شكلت أخبار سوق الانتقالات وعرض برشلونة الجديد لضم روبرت ليفاندوفسكي وتصريحات هاري ماغوير دفاعا عن مدربه غاريث ساوثغيت وفوز برشلونة على ريال مدريد في اللقاء الثاني برسم الدوري الإسباني لكرة السلة العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتصريحات فلورنتينو بيريز حول كيليان مبابي وتصريحات مدافع ريال مدريد إيدير ميليتاو واقتراب كريستوف غالتيير من تدريب باريس سان جيرمان وتقديم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني شكوى ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد وكتبت “ إيدير ميليتاو: أنا وألابا أفضل ثنائي في العالم ”.

كما اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة على ريال مدريد في اللقاء الثاني برسم الدوري الإسباني لكرة السلة وكتبت ”ميروتيتش يفرض التعادل في النهائي ”.

الصحيفة اهتمت ببطولة أمريكا المفتوحة للغولف وكتبت ”رحيم يحلم بالثنائية ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق انتقالات برشلونة وكتبت ”ليفاندوفسكي هجوم جديد 32+5 مليون يورو “ و “ برشلونة يخبر داني ألافيس بأنه لن يبقى “ و “ بابلو توري أول تعاقد لبرشلونة 2023 ”.

الصحيفة اهتمت بمقاضاة خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وكتبت ”تيباس يشتكي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ”.

كما اهتمت بفوز برشلونة على ريال مدريد في اللقاء الثاني برسم نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة وكتبت ”برشلونة يقوم بردة الفعل في البالو ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال مدريد في اللقاء الثاني برسم الدوري الإسباني لكرة السلة وكتبت ”هناك دوري ”.

كما تحدثت عن أخبار برشلونة واستفتاء الموافقة على الرافعات الاقتصادية وكتبت “ الاقتراب من نعم من أجل التعاقدات “ و “ توري أصبح لاعبا لبرشلونة ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات فلورنتينو بيريز حول كليان مبابي وكتبت ”مبابي الكثير من الضغوط السياسية ”.

كما اهتمت بشكوى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

آس

ركزت الصحيفة على تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لبرنامج الشرينغيتو وكتبت ”بيريز : هذا ليس مبابي الذي أعرفه ”.

كما تحدثت عن تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور من طرف ريال مدريد وكتبت “ فينيسيوس جونيور : التجديد الموعود“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة في اللقاء الثاني على ريال مدريد برسم نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة وشكوى خافيير تيباس ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

كما اهتمت بكأس غامبر بين برشلونة وروما وكتبت ”مورينيو يعود للكامب نو : روما سيكون منافس برشلونة على كأس غامبر ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على حوارها مع هاري ماغوير مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا ودفاعه عن مدرب المنتخب وكتبت ”ماغوير : غاريث ساوثغيت رائع “ و “ غاريث ساوثغيت هو أحسن مدرب منذ السير ألف “ و “ يمكننا أن نذهب ونفوز في قطر“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على كريستوف غالتيير مدرب نيس المرشح لتدريب باريس سان جيرمان وكتبت ”على مقربة من مغادرة نيس كريستوف غالتيير يرى نفسه قريبا من باريس سان جيرمان بسبب علاقته الجيدة مع لويس أوكامبوس المستشار التقني للفريق الباريسي “ و “ في طريق العبور ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على البلجيكي روميلو لوكاكو وعودته لإنتر ميلان وكتبت ”لوكاكو وصل ”.

كما تحدثت عن يوفنتوس والتغييرات المنتظرة على الفريق وكتبت ”يوفنتوس ماسيميليانو أليغري ”.

الصحيفة اهتمت بالنيجيري أوسمين مهاجم نابولي وكتبت “ أوسمين يطلق العنان للعبة دومينو رقم 9 ”.