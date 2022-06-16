حوار فلورنتينو بيريز مع الشيرينغيتو: مبابي تعرض لحصار سياسي واقتصادي.. ولا أعتقد أن ملك إسبانيا سيتصل بلاعب

تحدثت فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في حوار مع برنامج الشيرينغيتو الإسباني حيث أوفى بوعده للصحفي جوسيب بيدرول بكونه سيحضر لبرنامجه في حال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وفي بداية اللقاء أكد فلورنتينو بيريز أنه هادئ لكونه بطل دوري أبطال أوروبا وتحدث عن كل القضايا التي تهم ريال مدريد، ونستعرض أبرزها..

كيليان مبابي

قال بيريز إن مبابي غير أحلامه، فلم يعد مبابي الذي يعرفه، حيث تعرض لضغوطات كبيرة سياسية واقتصادية بعدما اتصل به رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، وقطر أيضا عرضت عليه مبالغ كبيرة وتعرض للضغط وتوتر وهو لاعب صغير اختار الحل الأسهل وقرر التجديد، ريال مدريد أكبر من أي لاعب، والدته كانت تريده أن يحقق حلمه ويلعب لريال مدريد، أعتقد أنها لم تضغط عليه وهذا ما أخبروني به لكوني لم ألتق بها.

وأضاف رئيس ريال مدريد :“ نقل مبابي للعالم رغبته وحلمه في اللعب لريال مدريد، أردنا ضمه في أغسطس، ولم يسمح باريس سان جيرمان. كان علينا الإنتظار عاما، وفي 15 يوما تغير الوضع. أعتقد أن الضغط السياسي كان قويا وكان هناك حصار سياسي واقتصادي، في حياتي منذ 2000 لم أر شيئا كهذا ولا أعتقد أن ملك إسبانيا سيتصل بلاعب لكي يغير رأيه، إنه لاعب صغير ولا يمكنني أن أصدق أن رئيس دولة يتصل بلاعب ليبقى، يمكنك أن تكون لاعبا عظيما وعالميا ولا تلعب في فرنسا كزيدان وكريم بنزيما“.

وأكد فلورنتينو بيريز أنه حاليا لا يرغب في كيليان مبابي حيث لم يعد نفس اللاعب الذي يعرفه وأن ريال مدريد أكبر من أي لاعب، وقال :“ مبابي حاليا لاعب في باريس سان جيرمان، ونحن نسعى دائما لتقوية فريقنا ولا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل“.

كما اتهم بيريز مبابي بمحاولة منع تشاوميني من التوقيع لريال مدريد وقال :“ شخص ما قال لتشاوميني أن يرفض ريال مدريد ويوقع لباريس سان جيرمان، إنه مبابي ”.

اللقب رقم 14 في دوري أبطال أوروبا

شدد بيريز على أن ليالي دوري أبطال أوروبا كانت سحرية، خاصة تلك التي أقيمت في البيرنابيو، حيث واجه ريال مدريد 3 أندية مهمة في طريقه نحو اللقب“.

وتابع :“إنه اللقب الذي سأتذكره طيلة حياتي، لم أشعر في أي لقاء أننا قريبون من الخروج، أمام باريس سان جيرمان كانت 20 دقيقة متبقية، أمام مانشستر سيتي كنت الشخص الوحيد في البيرنابيو الذي لم ينهض احتراما للشخص الذي بجانبي“.

وأضاف فلورنتينو بيريز :“ للفوز، هناك سلسلة من الشروط التي تم الوفاء بها هذا العام. كان هناك مدرب جيد، شباب ولاعبو ريال مدريد، كما يقول أنشيلوتي، هم أيضًا من مشجعي ريال مدريد، وهذا يظهر على أرض الملعب“.

وتحدث رئيس ريال مدريد عن الانتقادات :“يقولون إننا فزنا بسبب حارسنا وكأننا جلبناه من الشارع وليس لاعبا في فريقنا“.

وأضاف :“باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتشيلسي ليسوا أعداء، هم أصدقاء لنا“.

برشلونة ورابطة الدوري الإسباني

وقال بيريز عن منافسه برشلونة والليغا: ”لقد تعاملنا دائما بشكل جيد إلا عندما نفهم أنهم يريدون مصادرة حقوقنا السمعية البصرية لمدة 50 عاما، أعتقد أن خوان لابورتا تعرض لضغوط كبيرة للدخول في الاتفاق لكن برشلونة ناد جدي ولن يتدخل، يعيش أزمة ويواجه صعوبات لكنه ماض قدما ولديه آليات للخروج منها ”.

وأضاف رئيس ريال مدريد :“ ريال مدريد وبرشلونة هما الأفضل في العالم، التقليل من برشلونة بسبب الوضع سيئ يبدو لي سخيفا والضغط عليه أكثر من ذلك بكثير“.

وعن أزمة برشلونة الاقتصادية قال :“ يمكنك أن تمر بوقت سيئ، لكنه نادٍ يستحق الكثير من الناحية المالية. لقد كان لابورتا هنا منذ عام ولن يتم إصلاح الأمور بين عشية وضحاها. أتحدث إلى لابورتا عندما تكون هناك مشكلة تقلقنا. لدينا علاقة جيدة“.

لاعبو ومدرب ريال مدريد

أكد بيريز أن كريم بنزيما ومودريتش هما قادة للفريق ويعلمان الشباب، وفي مباراة مانشستر سيتي ظهرت الشراكة. كان المحاربون القدامى في دكة البدلاء يشجعون اللاعبين الشباب بعد إجراء التغييرات، الشراكة بين القدامى والشباب والجماهير ساحرة“.

وأضاف :“ كريم بنزيما سيتوج بالكرة الذهبية وفينيسيوس جونيور سيجدد عقده لكونه يرغب في ذلك وقال إنه يرغب في البقاء في ريال مدريد وسيتوج بالكرة الذهبية في المستقبل، هناك رودريغو أيضا مرشح للمستقبل“.

وتحدث رئيس ريال مدريد عن سوق الانتقالات وقال :“ تعاقدنا مع لاعبين وسيخرج 3 ما زال الصيف طويلا ونركز على خروج بعض اللاعبين وحسم مصير بعض اللاعبين، يوما ما سيأتي بديل لبنزيما، لا نريد أن ندفع أموالا كبيرة من أجل مهاجم يأتي ويجلس في دكة البدلاء، ردا على إمكانية التعاقد مع هالاند“.

وأضاف حول البلجيكي إيدين هازارد :“ تعرض للعديد من الإصابات وكان حظه سيئا وعلينا أن نثق بهازارد ”.

وعن غاريث بيل قال :“ كان غاريث بيل أحد أعظم اللاعبين، إنه لاعب رائع وجماهير البرنابيو صفقوا له ”.

وعن كارلو أنشيلوتي :“ قال لي شكرا لجلبك لي، وعلى الرغم من سماع ذلك قلت له شكرا لقدومك، لقد قمت بعمل جيد. إدارة فريق مكون من 25 لاعباً أمر صعب للغاية. الأجواء التي كانت هذا العام جيدة جدًا. بينتوس والفريق المعاون كلها ظاهرة. لقد مر عام على قدومه“.

وأكد فلورنتينو بيريز أن اللاعب الوحيد الذي ذهب لمنزله للتعاقد معه هو كريم بنزيما في 2009، كما تحدث شخصيا مع كل النجوم الذين جلبهم. وعن ربط زين الدين زيدان بتدريب باريس سان جيرمان قال :“ زيدان عاشق لريال مدريد وأعرف أنه يرغب في تدريب منتخب فرنسا، لم أتحدث معه لكن كل شيء وارد ولن يكون مفاجئا لو غير رأيه“.

وتحدث رئيس ريال مدريد عن راموس :“ سيرجيو أفضل مدافع تعاقدنا معه، هدفه في العاشرة لا ينسى، إنه من عظماء ريال مدريد ولا أعرف ما يود أن يفعله بعد نهاية مشواره ”.

العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وتيباس ومع الجار أتلتيكو مدريد

بيريز تحدث عن الأمر قائلا : ”أقول لتيباس الأشياء غير القانونية لا يمكن القيام بها دون إبلاغ ريال مدريد، اتفاقية cvc غير قانونية، شخصيا لا أغضب من أحد، تيباس أو روبياليس أو تشفيرين، حين يكون الشخص مخطئا أقولها في وجهه لأني شخص لدي مسؤولية ويجب أن أقوم بها، وهذا عمل وعلي أن أحترمه“.

وأضاف :“علاقتي الشخصية جيدة مع رئيس أتلتيكو مدريد ولا يوجد اتفاق عدم اعتداء في ما يخص اللاعبين، والممر الشرفي كل له رأيه فيه، ولو أخبروني في الفريق أنهم يريدون جواو فيليكس سأتحدث مع رئيس أتلتيكو مدريد إن أرادوا بيعه“.

أحداث نهائي باريس

تحدث رئيس ريال مدريد عن أزمات نهائي دوري أبطال أوروبا قائلا“ :“اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باريس لتنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الفترة بين هزيمتنا في باريس ولقاء الإياب، ربما اعتقدوا أنهم سيفوزون ويلعبون النهائي في باريس، وهذا لم يحدث، تلقينا رسائل من فرنسا لكننا نطالب بتوضيحات حول ما حدث في النهائي“.

وأضاف :“ الحكومة الفرنسية ألقت اللوم على مشجعي ليفربول، تعرض مشجعونا للاعتداءات والسرقة وكانت ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، لم يخبرونا لماذا اختاروا باريس، لقد كانوا يعتقدون أنهم سيفوزون بدوري أبطال أوروبا“.