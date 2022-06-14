يويفا يستحدث بطولة جديدة قبل انطلاقة دوري أبطال أوروبا 2024 بنظامها الجديد

ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يخطط لاستحداث بطولة جديدة قبل انطلاقة النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 وتكون بمثابة انطلاقة للموسم الأوروبي في شهر آب/أغسطس.

وتمت الموافقة على نظام جديد لدوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2024-2025، والذي سيشهد المزيد من المباريات في دوري المجموعات وتغيير في عدد أندية دوري المجموعات وطريقة إجراء اللقاءات، لكن الاتحاد الأوروبي يرغب في أن يمنح النظام الجديد انطلاقة مميزة من خلال بطولة تضم 4 أندية وقد تلعب خارج أوروبا بنظام نصف النهائي والنهائي.

وأكدت الصحيفة أن البطولة الجديدة لن تعوض كأس السوبر الأوروبي الذي سيستمر كبطولة، لكنه لن يعرف مشاركة الفائز في دوري أبطال أوروبا وسيجمع الفائز بكأس الدوري الأوروبي والفائز بكأس دوري المؤتمرات الأوروبية.

ومازال الاتحاد الأوروبي لم يحسم في أمر الفرق الأربعة المشاركة في البطولة الجديدة لكن المؤكد مشاركة الفائز بنسخة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 بينما الأندية الثلاثة سيتم اختيارها حسب الصحيفة وفقا لنتاجها في النسخة الأخيرة.

كما سيكون من المحتمل أن يشارك النادي الأعلى تصنيفا في ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في البطولة ومازال المشروع قيد الدراسة من طرف ورحبت بالفكرة لجنة مسابقات الأندية.

وأكدت صحيفة ”ليكيب“ أن فكرة البطولة الجديدة جاءت من فكرة أن الأندية الكبرى تلعب بطولات خارج أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد وفضل منح أوروبا مسابقة قوية تفتتح الموسم الجديد في المسابقات الأوروبية.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن مباريات دوري أبطال أوروبا في نظامه الجديد ستبدأ باللعب يوم الخميس كما ستلعب لقاءات يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتمت الموافقة في الشهر الماضي على نظام دوري أبطال أوروبا الجديد للفترة الثلاثية بين 2024-2027، وهو تعديل يأتي كرد فعل على إطلاق دوري السوبر الأوروبي.

ويشارك في النظام الجديد 36 فريقًا بدلًا من 32 فريقًا في النظام الحالي، ويلعب كل فريق ثماني مباريات ضد منافسين مختلفين.

ويتأهل الثمانية الأوائل مباشرة إلى دور الـ16 ومن المركز التاسع إلى الرابعة والعشرين سيلعبون مباراة فاصلة إضافية، ذهابًا وإيابًا، لمقابلة الثمانية المتأهلين لدور 16.