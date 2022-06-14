الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب ”بوروسيا بارك“ في ألمانيا لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي ألمانيا وإيطاليا، في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بالتصنيف الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام أيضاً ضمن المجموعة الثالثة مواجهة إنجلترا ضد المجر في نفس البطولة.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ألمانيا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب ”بوروسيا بارك“.

ولن تذاع المباراة عبر أي قناة عربية حتى الآن.

ترتيب المجموعة

يحتل منتخب إيطاليا صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط بعد فوز وحيد وتعادلين دون هزيمة.

ويحتل منتخب المجر المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل، ثم يأتي منتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بواقع 3 تعادلات.

ويحتل منتخب إنجلترا المركز الأخير برصيد نقطتين فقط من تعادلين وهزيمة.

تاريخ المواجهات

بدأت اللقاءات بين منتخبي ألمانيا وإيطاليا عام 1923 بمباراة ودية تفوق خلالها الأزوري بنتيجة 3-1.

وبدأت المواجهات الرسمية في كأس العالم 1962 وانتهت بالتعادل دون أهداف، ثم فاز منتخب إيطاليا بنتيجة 4-3 في نصف نهائي كأس العالم 1970.

وتعادل المنتخبان دون أهداف في كأس العالم 1978، ثم فاز منتخب إيطاليا في نهائي كأس العالم 1982 بنتيجة 3-1، وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في كأس الأمم الأوروبية 1988، ثم فاز منتخب ألمانيا بنتيجة 3-0 وحسم برونزية أولمبياد 1988.

وتعادل المنتخبان دون أهداف في كأس الأمم الأوروبية 1996، ثم فاز منتخب إيطاليا بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم 2006، وفاز منتخب إيطاليا بنتيجة 2-1 في نصف نهائي أمم أوروبا 2012.

وتفوق منتخب ألمانيا بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح في ربع نهائي أمم أوروبا 2016 بعد التعادل بنتيجة 1-1، ثم تعادلا بنفس النتيجة في الجولة الأولى لدوري الأمم الأوروبية بالنسخة الحالية.

ألمانيا.. والفوز الأول

يتطلع منتخب ألمانيا لتحقيق الفوز الأول في المجموعة ومصالحة جماهيره بعد النتائج المهزوزة في دوري الأمم الأوروبية.

وعبر هانز فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن رضاه عن تطور فريقه رغم أنه لم يحقق أي انتصار في دوري الأمم الأوروبية، مؤكداً أنه يريد بالطبع تحقيق الفوز ولكن هناك أيضاً عوامل أخرى ومكتسبات للمنتخب على رأسها زيادة التناغم بين اللاعبين وأسلوب الفريق.

ويعتمد منتخب ألمانيا على تشكيلته التي تضم مانويل نوير لحراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع نيكلاس سولي وأنتونيو روديغير ولوكاس كلوسترمان وبنيامين هنريكس.

ويقود خط الوسط جوشوا كيميتش، وبجواره إلكاي غوندودغان، وأمامهما توماس مولر، وعلى الأطراف ليروي ساني وجوناس هوفمان، وفي الهجوم كاي هافيرتز.

إيطاليا.. وتعزيز الصدارة

يأمل منتخب إيطاليا تعزيز صدارة المجموعة بعدما انتفض الأزوري وقدم عروضاً جيدة في الجولات الثلاث الأولى وتجنب الخسارة.

وقال روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا، في تصريحات صحفية قبل المباراة، إنه يتطلع للمستقبل وبناء فريق جديد وقوي للأزوري، بعدما منح الفرصة لبعض اللاعبين الواعدين مؤخراً.

ويقود التشكيلة الإيطالية حارس المرمى جيانلويجي دوناروما، وأمامه رباعي خط الدفاع جيانلوكا مانشيني وأليساندرو باستوني ودافيد كالابريا وليوناردو سبينازولا.

ويقود خط الوسط مانويل لوكاتيلي، وبجواره نيكولو باريلا وبريان كريستانتي، وفي الهجوم ماتيو بوليتانو وويلفريد جنونتو وجياكومو راسبادوري.

وقال هاني رمزي مدافع كايزر سلاوترن الألماني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة تجمع بين منتخبين في مرحلة إحلال وتجديد، خاصة المنتخب الإيطالي.

وأشار إلى أن مانشيني يدفع بلاعبين صغار السن، مثل جنونتو صاحب الـ18 عاماً، وراسبادوري الذي يبلغ 22 عاماً، موضحاً أن منتخب ألمانيا يقوم بتغيير جلده على المستوى التكتيكي، وإضافة بعض الأفراد في تشكيلته مثل هافيرتز وهوفمان.