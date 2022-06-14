استأجرت وكالة تحقيقات خاصة.. كيف اكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه؟

مرت عشرة أيام منذ أن أعلنت المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا وصديقها جيرارد بيكيه مدافع برشلونة في بيان انتهاء علاقتهما.

وجاء في البيان الذي أصدره الصديقان عبر وكالة العلاقات العامة التي تتولى شؤونهما: ”يؤسفنا تأكيد أننا سنفترق؛ من أجل مصلحة طفلينا اللذين يمثلان أهم أولوياتنا، نطلب منكم احترام خصوصيتهما“.

وارتبطت شاكيرا (45 عاما) بالمدافع الإسباني الدولي السابق بيكيه (35 عاما) منذ عام 2011 ولديهما طفلان. والتقيا قبل وقت قصير من بطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، عندما ظهر بيكيه في فيديو أغنية شاكيرا ”واكا واكا (ذيس تايم فور أفريكا)“ التي كانت الأغنية الرسمية للبطولة.

ومنذ انفصالهما، ظهرت عدة شائعات تتعلق إحداها بخيانة لاعب برشلونة. وقبل الانفصال، وفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة ”إل بيرديكو“ الإسبانية، كان جيرارد قد عاد ليعيش في شقته التي كان يعيش فيها قبل ارتباطه بشاكيرا، وزادت سهراته في الملاهي الليلية.

لكن الصحفية لورا فا ألقت القنبلة قائلة: ”سبب الانفصال خيانة جيرارد بيكيه. بعد ذلك، بدأت أسماء عشيقة بيكيه المزعومة في الانتشار وكذلك الطريقة التي اكتشفت فيها شاكيرا خيانة صديقها.

ووفقًا لبرنامج Univisión ”El Gordo y la Flaca“، استعانت الفنانة الكولومبية بوكالة تحرٍ لاكتشاف خداع لاعب برشلونة.

هكذا اكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه

وكما ورد في برنامج Univisión، تأكدت المغنية العالمية من خيانة بيكيه لها من خلال وكالة تحقيقات، لكن المحققين لم يكشفوا بعد عن هوية الفتاة الجديدة التي ارتبط بها بيكيه، حيث كشفوا عن جزء فقط من المعلومات لوسائل الإعلام بعد الحصول على صور حصرية.

شاكيرا، من جانبها، سيكون لديها كل صور بيكيه في مقابلاته مع الفتاة الأخرى.

ووفقا لبرنامج ”El Gordo y la Flaca“، كشف المحققون أيضًا أن هذه الصور لن تظهر أبدًا، حيث دفعت شاكيرا ثمنها وتريد الحفاظ على خصوصيتها.

ومع ذلك، قدم المصور جوردي مارتين، في نفس البرنامج، مزيدًا من التفاصيل، قائلا: ”لم ترغب شاكيرا في نشر الأخبار. جيرارد هو الشخص الذي أجبرها على الخروج. بدأت في معرفة الفتاة التي يخونها معها. تبلغ من العمر 22 عامًا وقد أخبروني أنها مضيفة في ملهى ليلي يتردد عليه بيكيه كثيرًا ”.