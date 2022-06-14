الشيرينغيتو ينتقد مودريتش بعد طلبه قميص مبابي (فيديو)

وجه برنامج الشيرينغيتو، المقرب من فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، انتقادات للوكا مودريتش قائد ريال مدريد بعدما شوهد بعد مباراة كرواتيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية يطلب قميص كيليان مبابي.

وبعد تغلب كرواتيا على فرنسا بهدف مودريتش، شوهد قائد ريال مدريد يطلب قميص مبابي أثناء توجه اللاعبين لغرف خلع الملابس بعد المباراة.

وقال جوزيف بيدريدول المقدم الرئيسي للبرنامج: ”جماهير ريال مدريد لا تود رؤية مبابي، وأنت تطلب قميصه، أنا لا أفهم لوكا“.

👎 "El MADRIDISTA NO QUIERE VER a MBAPPÉ… 😳 Y MODRIC le pide la CAMISETA… NO lo ENTIENDO" @jpedrerol, contundente en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/NRzO6mIKK4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 13, 2022

ووجه نادي ريال مدريد اللوم لكيليان مبابي بسبب تأخره في إعلان موقفه بشأن الانتقال إلى النادي أو تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان، قبل أن يجدد عقده بشكل رسمي، رغم تقارير عن وجود اتفاق مع ريال مدريد بالفعل.

ولم يعد مبابي يحظى بدعم جماهير ريال مدريد منذ تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، حيث توترت العلاقات بين اللاعب والنادي الإسباني رغم تلميحاته بإمكانية انتقاله إلى مدريد مستقبلا.

هجوم عنيف من برنامج التشيرنغيتو بسبب طلب لوكا مودريتش قميص مبابي بعد نهاية مواجهة كرواتيا وفرنسا. 🗣 غوتي يدافع عن اللاعب: هذا أمر طبيعي ولا داعي لأن تكون قصة. pic.twitter.com/oMtBV6V3qy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 13, 2022

كرواتيا تهزم فرنسا

وانتهت آمال فرنسا حاملة اللقب في بلوغ الدور قبل النهائي بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد خسارتها 1-صفر أمام ضيفتها كرواتيا لتفشل في تحقيق أي انتصار في النسخة الحالية حتى الآن.

وتتذيل بطلة العالم، التي خسرت مرتين وتعادلت في مثلهما، المجموعة الأولى بنقطتين متأخرة بخمس نقاط عن كرواتيا التي انتصرت بفضل ركلة جزاء مبكرة من لوكا مودريتش.

وتغلبت الدنمارك 2-صفر على النمسا لتتقدم للصدارة بتسع نقاط، ولا يمكن لفرنسا بلوغ هذا الرصيد، كما أنها تواجه خطر الهبوط إلى المستوى الثاني.

وتحتل النمسا المركز الثالث بأربع نقاط.

ويتأهل أصحاب الصدارة من المجموعات الأربع إلى الدور قبل النهائي.