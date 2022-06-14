صحف رياضية: تشافي يريد كوندي.. وداع بالدموع.. وبايرن ميونخ لديه بديل ليفاندوفسكي

شكل وداع ريال مدريد لقائده البرازيلي مارسيلو وتعاقد ليفربول مع المهاجم داروين نونيز وإخبار تشافي مدرب برشلونة المدافع جيرارد بيكيه بأنه لن يكون أساسيا الموسم المقبل العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بفوز كرواتيا على فرنسا في دوري الأمم الأوروبية وأخبار سوق الانتقالات وفوز ريال مدريد باللقاء الأول في نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة وتأهل منتخب أستراليا لنهائيات كأس العالم قطر 2022 على حساب البيرو في ملحق بين القارات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حفل وداع ريال مدريد لقائده البرازيلي مارسيلو وكتبت ”مارسيلو يرحل عن ريال مدريد وهو الأكثر تتويجا بـ25 لقبا ”.

الصحيفة تحدثت عن برشلونة وكتبت ”تشافي يخبر بيكيه بأنه لن يكون لاعبا أساسيا الموسم المقبل ”.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على برشلونة في اللقاء الأول برسم نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة.

سبورت

ركزت الصحيفة على قرار تشافي مدرب برشلونة بشأن جيرارد بيكيه وكتبت ”تشافي ليس لديه بيكيه ويرغب في التعاقد مع كوندي ”.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار سوق الانتقالات وكتبت ”بايرن ميونخ لديه بديل لفاندوفسكي “ و “ هالاند في مانشستر سيتي“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة برشلونة أمام ريال مدريد في اللقاء الأول برسم نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة وكتبت ”ريال مدريد يأخذ الأفضلية بالفوز في بالاو ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إخبار تشافي لبيكيه بأنه لن يكون أساسيا الموسم المقبل في برشلونة، وكتبت ”تشافي لبيكيه: لن تبدأ كأساسي ”.

كما تحدثت عن تجديد ملعب الكامب نو وكتبت ”هكذا ستكون الأشغال في الكامب نو ”.

الصحيفة اهتمت بتعاقد ليفربول مع داروين نونيز وكتبت ”ليفربول يتعاقد مع داروين نونيز مقابل 75+ 25 مليون يورو ”.

كما اهتمت الصحيفة بوداع ريال مدريد لقائده البرازيلي مارسيلو وكتبت ”مارسيلو يودع ريال مدريد بالدموع بعد مسيرة استمرت 16 سنة ”.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على برشلونة في أول لقاء برسم نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة.

آس

ركزت الصحيفة على وداع البرازيلي مارسيلو قائد ريال مدريد وكتبت ”مارسيلو يرحل عن ريال مدريد كأكثر لاعب تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي ”.

كما اهتمت الصحيفة بفوز ريال مدريد على برشلونة في اللقاء الأول برسم نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على هزيمة منتخب فرنسا أمام منتخب كرواتيا 1-0 وخروجه من المنافسة للتأهل لنهائيات دوري الأمم الأوروبية وكتبت “ كرة قدم مسلوقة ”.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل منتخب أستراليا لنهائيات كأس العالم/ قطر 2022، بعد فوزه في الملحق على البيرو بضربات الترجيح وكتبت ”مجانين مثل الأستراليين ”.

الصحف الإيطالية

كوريير ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على تنافس ميلان مع مانشستر يونايتد وآرسنال على ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد وكتبت ”تحدّ من أجل أسينسيو ”.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات، واقتراب روما من ماتيتش، وسعي نابولي لضم أوليفيرا.

كما اهتمت بلقاء منتخب ألمانيا ومنتخب إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية وكتبت “ مختبر مانشيني وغاتي المفاجأة ”.