باريس ضد ريال مدريد.. سياسيون في غرف خلع الملابس

هذه الصور التضامنية التي اجتاحت ملاعب العالم بعد أحداث روسيا وأوكرانيا، لا يتعدى تأثيرها، دمعة تذرف في ثوان، لتعود بعدها الحياة إلى طبيعتها، الطبيعية التي يفرضها المنطق، المنطق الذي يقول، إياك أن تصدق يومًا بدعة فصل السياسة عن الرياضة، وقلّب صفحات التاريخ القريب، لتدرك بالفعل، أن ما خلفه الغزو الروسي على أوكرانيا من قرارات رياضية تأثر بها الروس، دليل حيٌّ على أن نفق الرياضة والسياسة واحدٌ منذ الأزل.

بعيدًا عن مخلفات الغزو الأخير رياضيا، إن نظرة بعيدة على واقع نادي باريس سان جيرمان وعلاقته بقطر ، وتدخلات الرئاسة الفرنسية الأخيرة فيما يتعلق بقررات النادي، تعطي أجوبة وتطرح الكثير من الأسئلة، ولعل قضية مبابي تعدّ مثالا واضحا على انصهار السياسة بالرياضة، تارة بتصريحات علنية من قادة فرنسا، مثل: ماكرون وساركوزي، وتارة بإغراءات تمرر من تحت الطاولة، وربما بفرمانات غير قابلة للطعن، تغيب عدسات الإعلام عنها.

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