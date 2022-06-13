بكاء أنشيلوتي في مؤتمر رحيل مارسيلو (صور)

لم يتمالك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد دموعه وبكى في حفل وداع المدافع البرازيلي مارسيلو الذي رحل عن النادي الملكي.

وأقام ريال مدريد حفل وداع لمارسيلو في ملعب سانتايغو برنابيو، اليوم الإثنين، بحضور أنشيلوتي وفلورنتينو بيريز رئيس النادي وعدد من لاعبي الفريق.

وخلال كلمة مارسيلو ظهر تأثر أنشيلوتي وانهمرت دموعه، وبدا ذلك على داني كارفاخال أيضا.

وانضم مارسيلو لريال مدريد في يناير 2006 من فلومينينسي البرازيلي، وحقق مع الميرنغي كل الألقاب الجماعية الممكنة.

ويرحل مارسيلو، البالغ من العمر 34 عاما، عن ريال مدريد بعدما بات أكثر اللاعبين في التاريخ حصدا للألقاب مع الفريق برصيد 25 لقبا.

ونال مارسيلو مع ريال مدريد 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب في كأس العالم للأندية، و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و6 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، و5 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

وخاض مارسيلو 545 مباراة مع ريال مدريد، ليكون ثامن أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ النادي، بمعدل 43 ألفا و229 دقيقة، وسجل 38 هدفا وصنع 103 آخرين، وتلقى 86 بطاقة صفراء، و5 بطاقات حمراء.