زواج بواتنغ وعارضة أزياء إيطالية في أول حفل زفاف "ميتافيرس" على الإطلاق

تزوج الغاني كيفن برينس بواتنغ مهاجم هيرتا برلين من عارضة الأزياء الإيطالية فالنتينا فراديغرادا في أول حفل زفاف ”ميتافيرس“ على الإطلاق.

بدأ اللاعب البالغ من العمر 35 عاما علاقته مع فالنتينا قرب نهاية العام 2021، ومنذ ذلك الحين أظهر حبه باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأنهى الغاني الأصل الألماني الجنسية زواجه السابق من ميليسا ساتا في ديسمبر/كانون الأول 2020 بعد تسع سنوات معا. لديه أيضا ابن يبلغ من العمر أربع سنوات اسمه مادوكس.

وفقا لموقع Pulse Sports، تزوج صانع ألعاب ميلان السابق من صديقته الجديدة يوم السبت، 11 يونيو/حزيران الحالي.

وكانت المناسبة متاحة أيضا كإصدار محدود من NFTs في سوق NFT Opensea لفترة قصيرة من الزمن.

وقال لاعب غانا الدولي السابق: ”أردت أن أفعل شيئا مميزا لفالنتينا، شيء لم يفعله أحد من قبل، ويمكننا الاحتفال بحبنا كما لم يفعله أحد من قبل، في موقع في الفضاء“.

وفشل لاعب توتنهام هوتسبير السابق في التسجيل في أي من 21 مباراة له مع هيرتا في الموسم الأخير. ولقد تجنبوا بصعوبة الهبوط من الدوري الألماني بعد فوزهم في المواجهة الفاصلة لتحديد البقاء والهبوط أمام هامبورغ.

وتعتبر مسيرة الدولي الغاني السابق رائعة، مع العديد من مشاكل الإصابات التي أدت إلى تقليص فترة كانت ذات يوم واعدة بشكل لا يصدق.

ولعب بواتنغ مع بعض أكبر الأندية في أوروبا، بما في ذلك برشلونة وميلان. وقد سألته صحيفة ”بيلد“ الألمانية مؤخرا عن بعض مديريه السابقين. كان لديه رأي رائع عن يورغن كلوب المدير الفني الحالي لليفربول بعد ظهور المهاجم مع بروسيا دورتموند في العام 2009، عندما كان كلوب مدربا للفريق.

وقال بواتنغ عن كلوب: ”إنه رجل رائع ومدرب رائع أيضا. في معظم الأوقات لديك واحد فقط أو الآخر – كلوب لديه كلا الأمرين! إنه يعرف كيف يمسك بك. لا أعرف كيف يفعل ذلك، لكنه يفعل ذلك هذا هو السبب في أن كل فريق سيفعل كل شيء من أجله“.

وكما أشاد الغاني بماسيميليانو أليغري خلال الفترة التي قضاها في ميلان حيث لعب 100 مباراة، قائلا: ”لقد قضينا وقتا ممتعا معا وقد نما كثيرا منذ ذلك الحين. هذه النتائج تثبت أنه مدرب رائع.“

ومع ذلك، عندما سُئل بواتنغ عن الفترة التي قضاها تحت قيادة روبرتو دي ماتيو في شالكه، أجاب: ”خيبة الأمل مع دي ماتيو زادت بسرعة – ليس فقط بالنسبة لي، ولكن للفريق بأكمله“.