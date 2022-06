نيمانيا ماتيتش يخضع لفحوصات طبية غدا تمهيدا للانضمام لفريق روما

كشف فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين والمدربين، عن وصول الصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، غدا الاثنين، للخضوع إلى الفحوصات الطبية، قبل انضمامه إلى صفوف روما الإيطالي.

وقال رومانو، عبر حسابه على تويتر، يوم الأحد ”سينضم ماتيتش إلى روما في صفقة مدتها عام واحد مع خيار التوقيع لموسم إضافي، أراده جوزيه مورينيو، مدرب روما، وتم الأمر الآن“.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن ماتيتش سيوقع على عقد لمدة عام واحد، مع خيار التمديد لمدة عام آخر، فيما سيحصل اللاعب على 4.2 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم.

ماتيتش سيجتمع بـ جوزيه مورينيو للمرة الثالثة، وذلك بعدما لعب تحت قيادته في تشيلسي، ثم مانشستر يونايتد من قبل.

Nemanja Matić will undergo medical tests in Italy tomorrow then he will sign his contract as new AS Roma player. 🇷🇸 #ASRoma

Matić will join Roma on a one-year deal with option for further season. José Mourinho wanted him, now it’s completed.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2022