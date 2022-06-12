نيمانيا ماتيتش يخضع لفحوصات طبية غدا تمهيدا للانضمام لفريق روما

كشف فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين والمدربين، عن وصول الصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، غدا الاثنين، للخضوع إلى الفحوصات الطبية، قبل انضمامه إلى صفوف روما الإيطالي.

وقال رومانو، عبر حسابه على تويتر، يوم الأحد ”سينضم ماتيتش إلى روما في صفقة مدتها عام واحد مع خيار التوقيع لموسم إضافي، أراده جوزيه مورينيو، مدرب روما، وتم الأمر الآن“.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن ماتيتش سيوقع على عقد لمدة عام واحد، مع خيار التمديد لمدة عام آخر، فيما سيحصل اللاعب على 4.2 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم.

ماتيتش سيجتمع بـ جوزيه مورينيو للمرة الثالثة، وذلك بعدما لعب تحت قيادته في تشيلسي، ثم مانشستر يونايتد من قبل.

Nemanja Matić will undergo medical tests in Italy tomorrow then he will sign his contract as new AS Roma player. 🇷🇸 #ASRoma Matić will join Roma on a one-year deal with option for further season. José Mourinho wanted him, now it’s completed. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2022

صاحب الـ33 عاما رحل عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المنقضي، وذلك بعد نهاية عقده الذي استمر مع الفريق لخمس سنوات.

وسيكون الدوري الإيطالي هو محطة اللاعب الصربي الرابعة في مسيرته بعدما لعب في الدوري الصربي، ثم الدوري الإنجليزي والبرتغالي.

كان مورينيو حقق لقب دوري المؤتمر الأوروبي برفقة روما خلال الموسم المنقضي، كلقب قاري أول في تاريخ نادي العاصمة الإيطالية.

وسيشارك ”الذئاب“ في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بعد احتلال المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي.

وقدم نيمانيا ماتيتش موسمًا جيدًا لمانشستر يونايتد هذه المرة، إذ أسهم بأربع تمريرات حاسمة من وسط الملعب في 32 مباراة عبر جميع المسابقات.

كما ظهر ماتيتش في مباريات الشياطين الحُمر الثماني في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن ،أخيرا، قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر بيان يونايتد عبر موقعه الرسمي ”فيما يتعلق بالفريق الأول، تم التأكيد بالفعل على مغادرة إدينسون كافاني ولي غرانت وجيسي لينغارد وخوان ماتا ونيمانيا ماتيتش وبول بوغبا“.

وأضاف ”كما سيغادر 5 لاعبين من الأكاديمية عندما تنتهي عقودهم في الـ30 من يونيو الجاري، وهم ريس ديفاين وديماني ميلور وبول مكشين وكونور ستانلي وبول وولستون“.