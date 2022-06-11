كاردينالي: ميلان يستحق امتلاك ملعب من المستوى الأعلى

قال جيري كاردينالي مؤسس مجموعة ”رد بيرد كابيتال بارتنرز“ الأمريكية للاستثمار، إن نادي ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يستحق أن يكون لديه ملعب خاص به من الطراز العالمي يليق بمكانته العالمية.

ورد بيرد هي أحد المستثمرين في مجموعة ”فينواي سبورتس“ الرياضية التي تملك نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم ونادي بوسطن رد سوكس المنافس في دوري البيسبول الأمريكي.

رابطة الدوري الإيطالي تبحث إقامة مباراة فاصلة لتحديد البطل وآخر الهابطين https://t.co/9MTlORkCZF pic.twitter.com/ZqHjNtUKap — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 8, 2022

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافقت ”رد بيرد“ على صفقة بقيمة 1.2 مليار يورو (1.26 مليار دولار) لشراء نادي ميلان.

ونقلت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية عن كاردينالي قوله: ”اسم بهذا المستوى مثل ميلان يستحق بنية أساسية تليق بمكانته الكروية وبوضعه على المستوى الدولي“.

وأضاف كاردينالي: ”نحن نملك خبرة كبيرة في مشاريع الملاعب في الولايات المتحدة، ‭“‬‬ميلان وإيطاليا يستحقان ملعبا من الطراز العالمي يكون مقرا لأفضل الرياضات وسبل الترفيه العالمية“.

وطالب باولو مالديني المدير الفني لميلان في ديسمبر كانون الأول الماضي بضرورة انتقال فريقي المدينة ميلان وإنتر ميلان من ملعب سان سيرو الذي أنشئ قبل 95 عاما والذي يتقاسمان اللعب فيه حاليا من أجل إفساح المجال أمام الناديين لتحقيق النجاح مستقبلا.

رسميا.. مؤسسة رد بيرد تشتري نادي ميلان الإيطالي https://t.co/8M89LbLD3j pic.twitter.com/Ma0g1IjhTQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 1, 2022

وبصفة عامة، تحتاج البنية الأساسية لكرة القدم في إيطاليا إلى تطوير وتجديد بينما لم تشهد بعض الملاعب أي تطوير منذ نهائيات كأس العالم 1990، وهي آخر بطولة كبرى تستضيفها البلاد بصورة منفردة.

وتوج ميلان بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي للمرة 19 في تاريخه في الجولة الأخيرة من الموسم في مايو أيار الماضي، وهو أول لقب له في البطولة منذ 11 عاما.

وخلال 38 مباراة في الدوري الإيطالي فاز ميلان 26 مرة، وتعادل 8 مرات، وخسر 4 مرات.

ويعد ميلان ثاني أكثر فريق حقق لقب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 ألقاب، لكن آخرها كان في موسم 2006/2007، علمًا بأنه ودَّع من دور المجموعات الموسم الحالي.

وقبل مشاركته هذا الموسم، كانت آخر مشاركة لميلان في دوري أبطال أوروبا، موسم 2013/2014، حيث غاب 6 مواسم متتالية.

وسيشارك ميلان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسيكون في التصنيف الأول بصفته حامل لقب الدوري في إحدى البطولات الخمس الكبرى، ومع مانشستر سيتي، وريال مدريد، وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.