صحف رياضية: برناردو سيلفا وغوارديولا: اتفاق سري.. زيدان وباريس سان جيرمان حب مستحيل

شكلت أخبار سوق الانتقالات ومصير عدة لاعبين، الهولندي فرينكي دي يونغ، والبرتغالي برناردو سيلفا، والفرنسي فيرلاند ميندي، وعدد المرشحين للرحيل عن ريال مدريد، وتعادل فرنسا أمام النمسا، ولقاء إنجلترا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الودي في لاس فيغاس، وتصريحات غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا بشأن مستقبله، وتصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني المشككة في إمكانية تعاقد برشلونة مع روبرت ليفاندوفسكي، ونهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة، وحوار محمد صلاح مع فرانس فوتبول.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حفل الرياضة في مالاغا وكتبت: ”ساحل الشمس والنجوم“.

كما اهتمت بتصريحات تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني وكتبت: ”أنا قلق بشأن رسائل روبياليس وبيدرو سانشيز“.

الصحيفة اهتمت بكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الودي في لاس فيغاس بالصيف وكلاسيكو نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة بعد تأهل برشلونة للنهائي.

سبورت

ركزت الصحيفة على مصير الهولندي فرينكي دي يونغ في برشلونة وكتبت: ”فرينكي دي يونغ: نعم للبيع“ وأيضا عن أخبار لاعبي برشلونة وكتبت: ”تجديد عقد سيرجي روبيرتو لموسم إضافي“ و“اجتماع جديد مع جافي دون اتفاق“.

كما تحدثت عن تأهل برشلونة لنهائي الدوري الإسباني لكرة السلة وكتبت: ”برشلونة للنهائي لمواجهة ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بالكلاسيكو الودي بين ريال مدريد وبرشلونة في لاس فيغاس وكتبت: ”سيكون هناك كلاسيكو في الصيف بلاس فيغاس“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي المطلوب في برشلونة وكتبت :“ برناردو سيلفا – بيب غوارديولا: اتفاق سري“.

الصحيفة تحدثت عن تأهل برشلونة لنهائي الدوري الإسباني لكرة السلة وكتبت: ”برشلونة للنهائي“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد والمرشحين للرحيل وكتبت: ”ريال مدريد: 9 لاعبين مرشحين للرحيل“.

أس

ركزت الصحيفة على أخبار تدريب الفرنسي زين الدين زيدان لباريس سان جيرمان وكتبت: ”زيدان – باريس سان جيرمان: حب مستحيل“.

الصحيفة اهتمت بفيرلاند ميندي مدافع ريال مدريد وكتبت: ”ميندي لم يعد غير قابل للمس“.

كما اهتمت بتصريحات تيباس حول تعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي وكتبت: ”تيباس يثير شكوك ليفاندوفسكي بشأن إمكانية توقيعه لبرشلونة“.

الصحيفة اهتمت بتأهل برشلونة لنهائي الدوري الإسباني لكرة السلة لمواجهة ريال مدريد.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تصريحات غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي بشأن مستقبله قبل مواجهة منتخب إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية وكتبت: ”سأتوقف حين أصبح غير مرغوب فيه“ و“غاريث ساوثغيت يدافع على أسلوبه التكتيكي ويقول إنه سيستقيل من منصبه حين يصبح غير مطلوب“.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء إنجلترا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية وتصريحات غاريث ساوثغيت حول مستقبله وكتبت: ”ساوثغيت: سأغادر منصبي حين لا ترغبون بي“.

الصحيفة اهتمت بتطورات رغبة مانشستر يونايتد ضم الهولندي فرينكي دي يونغ وكتبت: ”برشلونة يرفض عرض 60 مليون جنيه إسترليني من مانشستر يونايتد بشأن فرينكي دي يونغ“.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

خصصت المجلة الفرنسية عددها الشهري لحوارها مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وكتبت: ”محمد صلاح : أريد أن يتم الاعتراف بي كأفضل لاعب في العالم“.

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب فرنسا أمام منتخب النمسا 1/1 في دوري الأمم الأوروبية، كما اهتمت بتصريحات البريطاني لويس هاميلتون بطل الفورمولا 1 وكتبت: ”هاميلتون: أريد فقط الرجوع للقمة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس وكتبت: ”إنتر ميلان علامة لوكاكو“ و“ميلان سكاماكا يهرب منك“ و“بول بوغبا جاهز ليكون ركيزة ليوفنتوس“.

الصحيفة اهتمت بلقاء إنجلترا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية وكتبت: ”إيطاليا أمام امتحان إنجلترا“.