أمريكا تجمع ثلاثي أندية دوري السوبر الأوروبي في بطولة صيفية

أعلنت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ”ثلاثي أندية السوبر ليغ“، اليوم الجمعة، عن زيارة إلى الولايات المتحدة في يوليو المقبل لخوض بطولة ودية للاستعداد للموسم الجديد.

وسيشارك قطبا الكرة الإسبانية ريال وبرشلونة ويوفنتوس الإيطالي في النسخة الافتتاحية من بطولة ”سوكر تشامبيونز تور“، بجانب كلوب أمريكا وديبورتيفو وادي الحجارة المكسيكيين.

تقام الدورة الخماسية في الفترة من 22 إلى 30 يوليو في لاس فيجاس وسان فرانسيسكو ودالاس ولوس أنغليس.

وتشهد البطولة عودة ريال وبرشلونة للعب في أمريكا لأول مرة منذ 2019، بينما كانت آخر زيارة ليوفنتوس في 2018.

وتوج ريال بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسم 2021-2022، بينما احتل برشلونة الوصافة في الدوري المحلي وأنهى يوفنتوس الدوري الإيطالي بالمركز الرابع.

وكان 12 ناديًا قد أعلنت في أبريل 2021 فكرة إطلاق بطولة تحت مسمى ”دوري السوبر الأوروبي“، لكن الخطة انهارت خلال أيام في ظل احتجاج على نطاق واسع من قبل الجماهير وروابط الدوري والاتحادات.

وانسحبت تسعة أندية من المشاركة في الفكرة، وهي ستة أندية إنجليزية هي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام وآرسنال، وميلان وإنتر ميلان الإيطاليان، وأتلتيكو مدريد الإسباني.

لكن أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس واصلت تمسكها بالخطة، وقال رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، في أواخر العام الماضي، إن احتكار ”يويفا“ ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.

وذكرت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي أن جميع الأندية الـ12 مساهمة في شركة دوري السوبر، التي تتخذ الإجراء القانوني.

ويتوقع أن يصدر المحامي العام للمحكمة تقريره بعد جلسة الاستماع المقررة في يوليو (تموز)، وأن يصدر الحكم بعدها بعدة أشهر.