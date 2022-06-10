صحف رياضية: تيباس ينبه ليفاندوفسكي.. أسينسيو لا يستبعد الرحيل مجانا.. وإسبانيا تتنفس

شكلت لقاءات دوري الأمم الأوروبية وفوز إسبانيا على سويسرا، ولقاء فرنسا والنمسا، وأخبار سوق انتقالات برشلونة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتعيين الإيطالي غينارو غاتوزو مدربا لفالنسيا، وتضرر صورة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وتحذير إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد لاعبي الفريق من الغرور، وأخبار سوق الانتقالات في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، ومستقبل رحيم سترلينغ وماركو أسينسيو.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الاحتفال بالرياضة في مالاغا وكتبت: ”الرياضة بالعلم الوطني“.

كما تحدثت عن فوز منتخب إسبانيا على منتخب سويسرا 1/0 في دوري الأمم الأوروبية وكتبت: ”إسبانيا تستمر دون إقناع لكن هذه المرة فازت“.

كما اهتمت الصحيفة بتعيين الإيطالي غينارو غاتوزو مدربا لفالنسيا وكتبت: ”غينارو غاتوزو أثناء التقديم: أبحث عن لاعبين فشلوا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب سويسرا 1/0 في دوري الأمم الأوروبية، وتألق نجم برشلونة الشاب جافي وكتبت: ”عرض من جافي“.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت: ”قلق في برشلونة بشأن قضية جيرارد بيكيه“ و ”خورخي مينديز قدم برناردو سيلفا وروبين نيفيز ولياو لبرشلونة“ و“برشلونة ممتن لروبرت ليفاندوفسكي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب سويسرا 1/0 في دوري الأمم الأوروبية وكتبت: ”إسبانيا ما زالت على قيد الحياة“.

كما تحدثت عن صفقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي وكتبت: ”تيباس تنبيه لليفاندوفسكي“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل ماركو أسينسيو في ريال مدريد وكتبت: ”أسينسيو لا يستبعد الرحيل مجانا في صيف 2023“.

أس

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب سويسرا 1/0 في دوري الأمم الأوروبية وكتبت: ”إسبانيا تتنفس“.

الصحيفة تحدثت عن تعيين الإيطالي غينارو غاتوزو مدربا لفالنسيا وكتبت: ”غينارو غاتوزو يضع ثقته في لاعبي فالنسيا“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وكتبت: ”برشلونة دون بيع لاعبين مستحيل التعاقد مع سولير“.

كما اهتمت الصحيفة بالبلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد وكتبت: ”هازارد يستعيد الأمل“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تحذير الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد الجديد لنجوم الفريق وكتبت: ”تين هاغ محارب الأنا“ و“حذر مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاغ نجومه المتعثرين من عدم وجود مكان للغرور“.

كما اهتمت بمستقبل النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب فرنسا أمام منتخب النمسا برسم دوري الأمم الأوروبية وكتبت: ”الخروج من الحفرة“.

كما تحدثت عن اهتمام باريس سان جيرمان بالمدرب كريستوف غالتيير المدير الفني لنادي نيس وكتبت: ”فورنيير يفتح الباب لكريستوف غالتيير“.

الصحيفة اهتمت بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم وكتبت: ”صورة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعرضت لضربة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات عودة البلجيكي روميلو لوكاكو لإنتر ميلان وكتبت: ”إنزاغي يصوت لفائدة إعادة لوكاكو“.

الصحيفة اهتمت بأخبار يوفنتوس وميلان وكتبت: ”يوفنتوس: هناك طريق نحو دي ماريا“. و“ميلان: تونالي إلى الأبد“.