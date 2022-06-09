بيلد: غوندوغان لا ينوي التجديد مع مانشستر سيتي ويحلم باللعب لبرشلونة

أفادت وسائل إعلام ألمانية اليوم الخميس أن لاعب الوسط إلكاي غوندوغان لا ينوي تجديد عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وينتهي تعاقد غوندوغان مع مانشستر سيتي في يونيو 2023 وفي حال فشل تجديد عقده فإنه سيرحل مجانا عن الفريق صيف العام المقبل، وبالتالي فإن إدارة مانشستر سيتي قد تقرر بيعه هذا الصيف للحصول على مقابل مادي.

وشارك غوندوغان في الدقيقة 69 ليقلب مانشستر سيتي تأخره 0/2 إلى فوز 3/2 على أستون فيلا في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ليحتفظ الفريق باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وقالت صحيفة ”بيلد“ إن تجديد العقد مع مانشستر سيتي غير وارد بالنسبة لغوندوغان الذي يبلغ من العمر 31 عاما، لأنه أمام الفرصة الأخيرة للتغيير، وأشارت إلى أن برشلونة هو نادي الحلم منذ الطفولة بالنسبة للاعب، كما أن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع اللاعب.

وأكدت الصحيفة الشهيرة أن إلكاي غوندوغان منفتح على جميع الاحتمالات، وأن هناك شيئا واحدا مؤكدا بالنسبة له وهو اللعب المنتظم من أجل الحصول على فرصة اللعب مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 في قطر.

غوندوغان

◀لا يزال مودريتش ساحرا، تمريرته الحاسمة لرودريغو أمام تشيلسي ألزمتني الصمت، الطريقة التي يلعب بها تبدو دائما سلسة وهادئة#إرم_سبورت #ريال_مدريد #مانشستر_سيتي #مودريتش #غوندوغان pic.twitter.com/acp8MShnTO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2022

وأوضحت ”بيلد“ أن كأس العالم 2022 قد تكون البطولة الأخيرة لغوندوغان بقميص المنتخب الألماني.

وأكدت أن غوندوغان أصيب بخيبة أمل من تعامل مدربه بيب جوارديولا مؤخرًا والذي جعله نائبًا للقائد في مانشستر سيتي، لكنه غالبًا ما تركه يجلس على مقاعد البدلاء في نهاية الموسم.

ونقلت الصحيفة عن غوندوغان قوله: ”في إحدى المباريات المهمة الأخرى شعرت بخيبة أمل كبيرة لأنني لم ألعب منذ البداية دون أن أرتكب أي خطأ“.

والشهر الماضي قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن مانشستر سيتي أبلغ غوندوغان أنه حر في البحث عن ناد جديد، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2023.

وشارك لاعب الوسط غوندوغان في 43 مباراة بشكل عام، وبدأ في التشكيلة الأساسية 20 مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 37 في فريق مليء بلاعبي خط الوسط.

وحصل إلكاي غوندوغان مع مانشستر سيتي على 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في كأس الاتحاد الإنجلزيي و4 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولقبين في كأس الدرع الخيرية.