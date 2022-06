بيلد: غوندوغان لا ينوي التجديد مع مانشستر سيتي ويحلم باللعب لبرشلونة

أفادت وسائل إعلام ألمانية اليوم الخميس أن لاعب الوسط إلكاي غوندوغان لا ينوي تجديد عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وينتهي تعاقد غوندوغان مع مانشستر سيتي في يونيو 2023 وفي حال فشل تجديد عقده فإنه سيرحل مجانا عن الفريق صيف العام المقبل، وبالتالي فإن إدارة مانشستر سيتي قد تقرر بيعه هذا الصيف للحصول على مقابل مادي.

GOAL

@OM_Officiel 0@ManCity 2

Goal! İlkay Gündoğan wraps up all three points with a tidy finish! Game over! #beINUCL #UCL

Watch – https://t.co/vLbZlCChxE pic.twitter.com/XNCj598gNL

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 27, 2020