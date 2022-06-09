صحف رياضية: صراع بين مانشستر يونايتد وكلوب بسبب داروين نونيز.. ديبالا يقول نعم للإنتر

شكلت أخبار سوق الانتقالات وأبرزها تقديم ليفربول لعرض لضم داروين نونيز مهاجم بنفيكا وتجديد ريال مدريد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش ومباريات دوري الأمم الأوروبية وضرورة فوز إسبانيا على سويسرا للبقاء في المنافسة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتصريحات البرازيلي كاسيميرو والألماني أنتوني روديجر مدافع ريال مدريد الجديد وتألق جاك غريليش برفقة منتخب إنجلترا وحاجة برشلونة لتقليص 160 مليونا من سقف الرواتب.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع الألماني أنتوني روديجر المنتقل لريال مدريد وكتبت: ”أنتوني روديجر: سأعطي قلبي في كل لقاء“.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء سويسرا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية وكتبت: ”إسبانيا ضرورة الفوز“.

كما اهتمت بفوز برشلونة في اللقاء الثالث لنصف نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة.

سبورت

ركزت الصحيفة على قضية تخفيض أدور لاعبي برشلونة ومفاوضات الإدارة وكتبت: ”تقليص 160 مليون يورو من الرواتب“.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء منتخب إسبانيا ومنتخب سويسرا في دوري الأمم الأوروبية وكتبت ”منتخب إسبانيا يلعب من أجل البقاء في المنافسة“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة لكرة السلة باللقاء الثالث في نصف نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة وأخبار سوق الانتقالات وكتبت ”غاريث بيل معروض للعب في خيتافي“ و ”دودو خيار لبرشلونة في الظهير الأيمن“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على محاولة برشلونة ضم البرتغالي برناردو سيلفا من مانشستر سيتي وكتبت ”إمكانية ضم بيرناردو سيلفا“ و ”فرانكي دي يونغ ليس أولوية في برشلونة وبيعه يعطي الفريق إمكانية ضم البرتغالي“.

كما تحدثت عن لقاء منتخب إسبانيا ومنتخب سويسرا في دوري الأمم الأوروبية وكتبت ”الفوز وحده يساوي“.

الصحيفة اهتمت برافائيل نادال نجم التنس الإسباني وكتبت ”نادال إحساس إيجابي بعد العلاج“.

آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع البرازيلي كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد وكتبت ”كاسيميرو: هذا الفريق جاء من فيلم“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء منتخب سويسرا ومنتخب إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية وكتبت ”إسبانيا دون هامش خطأ“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة وكتبت ”لا بورتا كنا ميتين وحاليا نحن في دوري الأبطال“.

كما اهتمت بتجديد ريال مدريد عقد الكرواتي لوكا مودريتش وكتبت ”الأسطورة تتواصل“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على اهتمام ليفربول بالتعاقد مع داروين نونيز مهاجم بنفيكا وكتبت ”داروين كلوب“ و“يورغن كلوب واثق من هزيمة مانشستر يونايتد للتوقيع مع داروين نونيز“.

كما اهتمت الصحيفة بمنتخب إنجلترا وتألق النجم جاك غريليش وكتبت ”إنها صفقة حقيقية لإنجلترا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فريق أولمبيك ليون والتغييرات المنتظرة على إدارته وكتبت: ”أولمبيك ليون سيغير العهد القديم“.

كما اهتمت الصحيفة بسوق الانتقالات في الدوري الفرنسي وكتبت ”الدوري الفرنسي الدرجة الأولى ينتظر التحسن“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق انتقالات الأندية الإيطالية وكتبت عن إنتر ميلان ”ديبالا قال نعم، اتفق مع إنتر ميلان.. ”مفتاح لوكاكو“.

وعن ميلان كتبت “ 100 مليون يورو لتعزيز صفوف الفريق “ وعن يوفنتوس كتبت ”يوفنتوس يهاجم: موراتا +كوستيتش ودي ماريا يرسل إشارات“.