فابريزيو رومانو: مورينيو يرفض الرحيل عن روما لقيادة باريس سان جيرمان

كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، والصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“، أن البرتغالي جوزيه مورينيو يريد مواصلة مشروعه مع روما الإيطالي، على الرغم من أنباء ارتباطه بتولي تدريب باريس سان جيرمان خلفا للمدرب الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الفريق.

وارتبط اسم مورينيو بالرحيل لتدريب باريس سان جيرمان، عقب قيادته روما لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وسيشارك الذئاب في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، بعد احتلال المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي.

وقال رومانو عبر حسابه على تويتر، يوم الثلاثاء: ”مورينيو يضع كامل تركيزه مع روما، لذلك أغلق كل شيء يتعلق برحيله، اعتبارا من اليوم“.

José Mourinho wants to continue his project with AS Roma despite PSG links. He’s focused on AS Roma, so José’s not planning to change as of today. 🇵🇹 #Mourinho AS Roma are also prepared to back Mourinho on the transfer strategies, after signing Svilar and Matić. pic.twitter.com/Z5FmDwenZv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2022

وأشار رومانو إلى أن روما يستعد أيضا لدعم مورينيو بمزيد من الصفقات في فترة الانتقالات، بعد التوقيع مع سفيلار وماتيتش.

وكان سان جيرمان يستهدف في السابق زين الدين زيدان لخلافة بوكيتينو، لكن الجهود تعثرت، حيث من المتوقع أن يتولى زيدان تدريب المنتخب الفرنسي بعد نهائيات كأس العالم في قطر.

ويدرب مورينيو، البالغ من العمر 59 عاما، روما الإيطالي، وفاز معه قبل أيام بلقب الدوري الأوروبي. وينتهي عقده معه بعد عامين.

بينما يستعد النادي الباريسي أيضا للإعلان رسميا عن إقالة مديره الرياضي ليوناردو، وتعيين البرتغالي لويس كامبوس.

وتولى ماوريسيو بوكيتينو المهمة في يناير 2021، ويمتد تعاقده حتى نهاية الموسم المقبل في 30 يونيو 2023.