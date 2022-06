فابريزيو رومانو: مورينيو يرفض الرحيل عن روما لقيادة باريس سان جيرمان

كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، والصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“، أن البرتغالي جوزيه مورينيو يريد مواصلة مشروعه مع روما الإيطالي، على الرغم من أنباء ارتباطه بتولي تدريب باريس سان جيرمان خلفا للمدرب الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الفريق.

وارتبط اسم مورينيو بالرحيل لتدريب باريس سان جيرمان، عقب قيادته روما لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وسيشارك الذئاب في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، بعد احتلال المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي.

وقال رومانو عبر حسابه على تويتر، يوم الثلاثاء: ”مورينيو يضع كامل تركيزه مع روما، لذلك أغلق كل شيء يتعلق برحيله، اعتبارا من اليوم“.

José Mourinho wants to continue his project with AS Roma despite PSG links. He’s focused on AS Roma, so José’s not planning to change as of today. 🇵🇹 #Mourinho

AS Roma are also prepared to back Mourinho on the transfer strategies, after signing Svilar and Matić. pic.twitter.com/Z5FmDwenZv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2022