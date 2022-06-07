حفرة في ملعب مباراة النمسا والدنمارك تثير هلع اللاعبين (صور)

شهدت مباراة منتخبي النمسا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية التي أقيمت على ملعب إرنست هابيل في فيينا عدة أحداث غريبة، حيث بدأت بانطلاق المباراة متأخرة عن موعدها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

كما شهدت المباراة واقعة أخرى غريبة للغاية، حيث ظهرت حفرة كبيرة في الملعب.

وكشف أحد اللاعبين الدنماركيين عن الحفرة التي كانت كفيلة بابتلاع قدم لاعب كما في أفلام الخيال حسب صحيفة ”ذا صن“، فيما عبر المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند عن غضبه من سوء أرضية الملعب ووجود حفرة عميقة تهدد سلامة اللاعبين.

ظهرت هذه الحفرة العملاقة في الملعب أثناء مغادرة اللاعبين بعد مباراة الدنمارك والنمسا في دوري الأمم الأوروبية أمس الاثنين. pic.twitter.com/3nMge0XbYp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 7, 2022

وتفاجأ المشجعون من ظهور الحفرة في أرضية ملعب أرنست هابيللا، حيث علق أحدهم: ”بوابة إلى UpsideDown“، في إشارة لفيلم سحر مقلوب، وهو فيلم خيال علمي صدر عام 2012.

فيما أشار مشجع لفيسنا شرير الفيلم ذاته.

وانتهت المباراة بفوز الدنمارك 2-1 على النمسا لتتصدر مجموعتها في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية بـ6 نقاط، مقابل 3 للنمسا ونقطة لكل من فرنسا وكرواتيا.

وقال المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند بعد اللقاء: ”رأيت صوراً لهذه الحفرة الكبيرة في وسط الملعب. كان ذلك خطراً على اللاعبين.. الملعب كان مروعا حقا، كان من الصعب التحرك.“

وأضاف المدرب الدنماركي: ”الأمر يشبه السقوط في الرمال المتحركة، جنون تام. لاحظنا ذلك خلال فترة الإحماء، وكلما مشينا على العشب، كان الأمر أكثر صعوبة“.

وقال النجم الدنماركي أندرياس سكوف أولسن: ”أمر رهيب، أعتقد أنهم يدركون أنه كان بإمكانهم تقديم أداء أفضل.“

وأضاف: ”كان من الممكن أن تكون الحفرة قد دمرت مسيرة شخص ما. لحسن الحظ لم يحدث ذلك“.