تطورات صفقة تشواميني.. اتفاق نهائي بين ريال مدريد وموناكو

قالت صحيفة ”ماركا“، إن ريال مدريد وموناكو توصلا لاتفاق نهائي وشامل حول انتقال النجم الفرنسي الشاب أوريلين تشواميني للفريق الإسباني، ليكون ثاني صفقة بعد التعاقد مع المدافع الألماني أنتوني روديغر.

وحسب الصحيفة، فالإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون في الساعات القليلة القادمة بعدما رفض اللاعب عروضا من عدة أندية أوروبية كباريس سان جيرمان وليفربول وتشبث بالانتقال لريال مدريد.

ريال مدريد ينتصر على باريس سان جيرمان!، راديو مونت كارلو: تشواميني إلى ريال مدريد. تمت✅. pic.twitter.com/0ifwj4UYkq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 7, 2022

ونافس باريس سان جيرمان بقوة على الصفقة في محاولة لإقناع اللاعب الشاب بالانتقال للفريق مستخدما كل الوسائل من رفع العرض المالي لموناكو والعرض الشخصي للاعب لمبالغ أعلى مما قدمه ريال مدريد، كما استعان بنجمه كليان مبابي لإقناع زميله في قبول مشروع الفريق الباريسي.

وبذلك يحقق ريال مدريد انتصارا على باريس سان جيرمان في صفقة نجم فرنسي شاب بعدما خسر أمامه في سباق التعاقد مع النجم الفرنسي كليان مبابي الذي فضل تجديد عقده مع الفريق الباريسي رغم كونه كان في نهاية عقده.

فابريزيو رومانو: حب وهوس تشواميني بالانضمام إلى ريال مدريد كان مفتاح الصفقة، رفض باريس وليفربول من أجل حلمه رغم أن سان جيرمان قدم عرضًا ماليًا أضخم. pic.twitter.com/H4ipZRqynn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 7, 2022

ولم تكشف الصحيفة التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير إعلامية أكدت موافقة ريال مدريد على مطلب موناكو بدفع 80 مليون يورو ومتغيرات قد تصل لـ20 مليون يورو.

وبقدوم أوريلين تشواميني يعزز ريال مدريد التركيبة الشابة لوسط الملعب، حيث يضم حاليا الأوروغواياني فيدي فالفيردي والنجم الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا، ليكون الثلاثي البديل المحتمل للثلاثي التاريخي البرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش.