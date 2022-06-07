يويفا يعلن مواعيد "النسخة الاستثنائية" من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ عن مواعيد النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2022/2023.

ودوري أبطال أوروبا في نسخته الـ68 في الموسم المقبل ستكون ”نسخة استثنائية“ خاصة في دور المجموعات؛ نظرًا لإقامة كأس العالم في الشتاء، والتي ستنطلق في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

وكشف الاتحاد الأوروبي عن المواعيد الجديدة حيث تنطلق في 21 يونيو 2022، وتستمر حتى 10 يونيو 2023، حيث سينتهي دور المجموعات في 2 نوفمبر من العام الجاري، من أجل الاستعداد للمونديال، وبالتالي لن تكون هناك مباريات في ديسمبر.

وفيما يلي مواعيد نسخة دوري أبطال أوروبا 2023:

⭐️ Champions League | 2022/23 ⭐️ 🗓️ Matchdays 🗓️

1: 6/7 September

2: 13/14 September

3: 4/5 October

4: 11/12 October

5: 25/26 October

6: 1/2 November #UCL pic.twitter.com/4g9rQ2oQnI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 7, 2022

دور المجموعات

تُجرى قرعة دور المجموعات يوم 25 أغسطس؛ لتحديد المجموعات الثمانية.

وينطلق دور المجموعات يوم 6 سبتمبر 2022، ودور الـ16 في 14 فبراير 2023، ثم ربع النهائي في 11 أبريل، ونصف النهائي في 9 مايو.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 6 و7 سبتمبر، والثانية يومي 13 و14 من الشهر نفسه.

الجولة الثالثة ستقام يومي 4 و5 أكتوبر، فيما تنطلق مباريات الرابعة يومي 25 و26 من ذات الشهر.

والجولة السادسة والأخيرة ستُلعب يومي 1 و2 نوفمبر.

دور الـ16

يتم إجراء قرعة الأدوار الإقصائية (دور الـ16)، يوم 7 نوفمبر، بعد انتهاء دور المجموعات.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 أيام 14 و15 و21 و22 من شهر فبراير.

فيما تقام مباريات الإياب أيام: 7 و8 و14 و15 مارس.

ربع النهائي:

تقام مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل.

ومباريات الإياب ستقام يومي 18 و19 من نفس الشهر.

نصف النهائي

ذهاب نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، فيما ستنطلق مباريات الإياب يومي 16 و17 من نفس الشهر.

النهائي

تحتضن مدينة إسطنبول التركية النهائي يوم 10 يونيو.