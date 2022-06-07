دراسة: مبابي الأعلى قيمة بين لاعبي العالم.. وفينيسيوس في المركز الثاني

أظهر تقرير للمركز الدولي للدراسات الرياضية في سويسرا أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هو الأعلى قيمة بين لاعبي كرة القدم في العالم، ويليه فينيسيوس جونيور من ريال مدريد وإرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الجديد.

وتصدّر مبابي، الذي رفض عرضا من ريال مدريد ومدد تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية لثلاث سنوات الشهر الماضي، القائمة بقيمة تقديرية تبلغ 205.6 مليون يورو (219.5 مليون دولار).

وجاء فينيسيوس، صاحب هدف فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في المركز الثاني بقيمة 185.3 مليون يورو، ثم الهداف النرويجي هالاند بقيمة تبلغ 152.6 مليون يورو.

ريال مدريد يعتقد أن مبابي "سيعاود الاتصال" قريبا https://t.co/B2LYxllWer pic.twitter.com/5BVcQtMelg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 7, 2022

وكان نيمار، زميل مبابي في باريس سان جيرمان، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم بعدما دفع بطل فرنسا 222 مليون يورو لضم اللاعب البرازيلي من برشلونة في 2017.

واكتملت قائمة أول خمسة لاعبين في تقرير المركز الدولي بوجود بيدري لاعب برشلونة (135.1 مليون يورو)، ثم الإنجليزي جود بلينجهام لاعب وسط بروسيا دورتموند (133.7 مليون يورو).

ويستخدم المركز الدولي للدراسات الرياضية مجموعة من المؤشرات، مثل: العمر، والأداء، وتطور المستوى، وفترة التعاقد، لتحديد القيمة التقديرية للاعبين.