صحف رياضية: دي ماريا يغازل برشلونة.. غوارديولا يؤيد ليفاندوفسكي.. قوة نادال

شكلت تصريحات البولندي روبيرت ليفاندوفسكي حول رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ ومستقبله، وتصريحات الإسباني رافائيل نادال المتوج باللقب رقم 14 في بطولة رولان غاروس للتنس، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بلقاءات دوري الأمم الأوروبية وتعادل منتخب فرنسا أمام منتخب كرواتيا، وأخبار سوق الانتقالات، ورغبة زلاتان إبراهيموفيتش في تجديد عقده مع ميلان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على عرض البرازيلي جابرييل خيسوس على ريال مدريد وكتبت :“ غابرييل خيسوس يساوي 50 مليون يورو ”.

الصحيفة تحدثت عن تصريحات الإسباني رافائيل نادال الفائز باللقب رقم 14 في بطولة رولان غاروس للتنس واللقاء الثالث لريال مدريد لكرة السلة أمام باسكونيا في نصف نهائي الدوري الإسباني مع إصابة مدربه بأزمة قلبية وكتبت :“ القوة للاسو ”.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وكتبت :“ دي ماريا مخضرم آخر على رادار برشلونة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حول البولندي روبرت ليفاندوفسكي وكتبت :“ بيب غوارديولا يؤيد ليفاندوفسكي ”.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت :“ تجديد عقد جافي ما زال عالقا “ و “ ليس هناك عرض من مانشستر يونايتد بشأن فرانكي دي يونغ “ و “ برشلونة يفقد عثمان ديمبيلي ”.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات الإسباني رافائيل نادال المتوج بلقبه رقم 14 في رولان غاروس وكتبت :“ نادال : سيكون صعبا تجاوز ألقابي الـ 14 في رولان غاروس“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تصريحات البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ حول وجهته القادمة وكتبت:“ ليفاندوفسكي: فقط برشلونة ”.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات الإسباني رافائيل نادال المتوج باللقب رقم 14 في بطولة رولان غاروس للتنس وكتبت :“ رافائيل نادال : لست متوجا سوبر“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب فرنسا 1-1 أمام منتخب كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية وكتبت :“ مهمة في الحد الأدنى ”.

كما تحدثت عن الإسباني رافائيل نادال المتوج ببطولة رولان غاروس للتنس وكتبت :“ نادال لديه جسد مختلف ”.

الصحيفة اهتمت بفوز منتخب فرنسا تحت 21 سنة على منتخب أرمينيا 4-1 وكتبت :“ فرنسا تلمس الهدف“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وإمكانية تجديد عقده مع ميلان وكتبت :“ إبرا : أوقع من أجل الحب ”.

كما تحدثت عن سوق انتقالات يوفنتوس وكتبت :“ ديماريا + كوستيتش يوفنتوس الحد الأقصى ”.

الصحيفة اهتمت برافئيل نادال المتوج ببطولة رولان غاروس للتنس وكتبت :“ نادال : لدي الحمض النووي لريال مدريد والقدم سأصلحه ”.

كما اهتمت بلقاء منتخب إيطاليا أمام منتخب المجر في دوري الأمم الأوروبية وكتبت :“ شباب مانشيني، غنونتو رسمي وسكاماكا واعد“.