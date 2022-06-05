الخماسية الثانية له.. ميسي يسجل 5 أهداف ويقود منتخب الأرجنتين لفوز كبير على إستونيا

عادل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين رقمه القياسي في أكثر عدد من الأهداف في مباراة واحدة عندما أحرز خمسة أهداف في مرمى إستونيا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2022 في قطر.

وقال موقع ”سكواكا“ للإحصائيات إن النجم البالغ من العمر 34 عاما سجل خمسة أهداف مع فريقه السابق برشلونة في مرمى باير ليفركوزن عام 2012، قبل أن يفعل الشيء نفسه الليلة في مرمى إستونيا.

Most goals scored in a single game by Lionel Messi: ◉ vs Bayer Leverkusen (2012) ⚽⚽⚽⚽⚽ ◉ vs Estonia (2022) ⚽⚽⚽⚽⚽ His second five star showing. 🖐 pic.twitter.com/eJMqxCsjjS — Squawka (@Squawka) June 5, 2022

وقبل أن يحرز ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الحالي آخر هدفين الليلة، سجل 56 ”هاتريك“ في مسيرته سواء مع الأندية أو المنتخب الأرجنتيني.

وبات ميسي ثالث أرجنتيني يسجل خماسية في مباراة واحدة والأول منذ 80 عاما، كما أنه أصبح رابع أفضل هداف في تاريخ المنتخبات برصيد 86 هدفا.

ويستعد ميسي لقيادة الأرجنتين في نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي، وألمح إلى أنه قد يكون آخر بطولة له مع منتخب بلاده بعد الفوز بكأس كوبا أمريكا العام الماضي.

Messi's second five-goal game of his career 🐐 pic.twitter.com/OHJsWIwXr8 — ESPN FC (@ESPNFC) June 5, 2022

وفي تصريحات سابقة لميسي الهداف التاريخي لبرشلونة أنه مر عليه موسما صعبا ولم يتخيل رحيله العام الماضي عن النادي الكتالوني.

وقال ميسي: ”لم أتخيل ما حدث بعد الفوز بكأس كوبا أمريكا العام الماضي، الفرح بعد كل هذا القتال.. تحقيق شيء ما مع المنتخب الوطني، بعد الكثير من اللحظات الحزينة وخسارة أكثر من نهائي قاري وعالمي، كان صيفًا مختلفًا، اكتملت السعادة، وظننت أن كل شيء سيستمر بنفس الطريقة“.

https://twitter.com/EremSports/status/1533537740662489092

وأضاف: ”لكن حدث كل ما حدث وكان صعبًا، لقد كان عامًا صعبًا بصراحة، لم يكن من السهل التكيف. بعد قضاء عمر كامل في برشلونة جاء الانتقال ليس سهلاً بسبب التقدم في السن“.

وانتقل ميسي قائد الأرجنتين من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية بعد نحو 20 عاما في صفوف النادي الكتالوني.

وتصدر ميسي القائمة السنوية التي تصدرها مجلة ”فوربس“ لأعلى الرياضيين دخلا، إذ تقدم لاعب باريس سان جيرمان على لاعب السلة الأمريكي ليبرون جيمس وكريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

وبلغ دخل ميسي 130 مليون دولار، من بينها 55 مليون دولار مكافآت، خلال فترة 12 شهرا المنتهية في أول مايو/آيار 2022 ليتصدر القائمة بعدما جاء في المركز الثاني في 2021 خلف الأيرلندي كونور مكغريغور لاعب الفنون القتالية المختلطة.