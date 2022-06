الخماسية الثانية له.. ميسي يسجل 5 أهداف ويقود منتخب الأرجنتين لفوز كبير على إستونيا

عادل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين رقمه القياسي في أكثر عدد من الأهداف في مباراة واحدة عندما أحرز خمسة أهداف في مرمى إستونيا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2022 في قطر.

وقال موقع ”سكواكا“ للإحصائيات إن النجم البالغ من العمر 34 عاما سجل خمسة أهداف مع فريقه السابق برشلونة في مرمى باير ليفركوزن عام 2012، قبل أن يفعل الشيء نفسه الليلة في مرمى إستونيا.

Most goals scored in a single game by Lionel Messi:

◉ vs Bayer Leverkusen (2012)

⚽⚽⚽⚽⚽

◉ vs Estonia (2022)

⚽⚽⚽⚽⚽

His second five star showing. 🖐 pic.twitter.com/eJMqxCsjjS

— Squawka (@Squawka) June 5, 2022