تصريحات ماتياس دي ليخت تثير الغموض حول بقائه مع يوفنتوس

أثار المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس المزيد من الغموض حول مستقبله رغم ارتباطه بعقد مع يوفنتوس حتى يونيو 2024.

وقال ماتياس دي ليخت في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”هناك محادثات جارية بيني وبين يوفنتوس، بمجرد أن تحين اللحظة المناسبة سأقرر التمديد أو النظر إلى أبعد من ذلك“.

Matthijs de Ligt: “There are talks ongoing between me and Juventus. Once the right moment arrives, I will decide to extend or to look further”, tells @NOS. 🇳🇱 #Juve Current deal expires in June 2024 – in case of new deal, the release clause would be lowered [current one €120m]. pic.twitter.com/y0LCfPE5b2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2022

وأضاف: ”أنظر دائمًا إلى ما هو أفضل بالنسبة لي من حيث المشروع الرياضي، لا يكفي حصولنا على المركز الرابع مرتين متتاليتين في الدوري الإيطالي، علينا أن نحقق تقدمًا، لأن هذه نتائج مخيبة للآمال.. يوفنتوس نادٍ يريد دائمًا أن يكون بطلًا، ويجب أن نصبح أبطالًا“.​

وتابع دلي ليخت: ”على المستوى الشخصي، هذا أفضل عام لي حتى الآن، سواء من حيث وقت المشاركة في المباريات أو الأداء، ويعود الأمر أيضًا إلى إصابات بونوتشي وكيليني، أعتقد أنني أظهرت قدراتي هذا الموسم“.​

وينتهي العقد الحالي لدي ليخت مع يوفنتوس في يونيو 2024، بعد أن انتقل للنادي في صيف عام 2019 بعد موسم مميز مع أياكس أمستردام الهولندي.

ونجح يوفنتوس في التعاقد مع دي ليخت بعدما دفع 67.5 مليون جنيه إسترليني لأياكس، ومنذ وصوله إلى تورينو قبل ثلاث سنوات لعب دي ليخت 117 مباراة مع السيدة العجوز.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن إمكانية عدم تجديد عقد دي ليخت مع يوفنتوس سيكون خبرا جيدا لمانشستر يونايتد وتشيلسي، حيث كانا حريصين على ضم اللاعب منذ كان لاعبا في أياكس.

ويعتبر إيريك تين هاغ المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد من أشد المعجبين بدي ليخت، وعملا معا في أياكس أمستردام؛ لذلك يأمل تين هاغ​ في لم الشمل مجددا مع مواطنه.

كما أوضحت ”ميرور“ أن تشيلسي على استعداد لبذل قصارى جهده للتعاقد مع دي ليخت هذا الصيف، في سعي النادي اللندني لتعزيز صفوفه مع مالكه الجديد تود بويلي​.

وأكدت الصحيفة أن البلوز مستعد لإنفاق مبالغ كبيرة في فترة الانتقالات المقبلة، ويمثل التعاقد مع مدافع أولوية قصوى، بعد أن رحل الألماني أنطونيو روديغر ومن المتوقع رحيل أندرياس كريستنسن وماركوس ألونسو وسيزار أزبيليكويتا​.

وخلال 117 مباراة مع يوفنتوس، سجل دي ليخت 8 أهداف وصنع ثلاثة أهداف، ونال مع الفريق لقبا في كل من الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.​