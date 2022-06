تصريحات ماتياس دي ليخت تثير الغموض حول بقائه مع يوفنتوس

أثار المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس المزيد من الغموض حول مستقبله رغم ارتباطه بعقد مع يوفنتوس حتى يونيو 2024.

وقال ماتياس دي ليخت في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”هناك محادثات جارية بيني وبين يوفنتوس، بمجرد أن تحين اللحظة المناسبة سأقرر التمديد أو النظر إلى أبعد من ذلك“.

Matthijs de Ligt: “There are talks ongoing between me and Juventus. Once the right moment arrives, I will decide to extend or to look further”, tells @NOS. 🇳🇱 #Juve

Current deal expires in June 2024 – in case of new deal, the release clause would be lowered [current one €120m]. pic.twitter.com/y0LCfPE5b2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2022