ألمانيا تقتنص التعادل من إيطاليا في مستهل مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية

اقتنص منتخب ألمانيا التعادل من مضيفه إيطاليا بهدف لكل منهما، اليوم السبت، في مباراة جمعت بينهما في مستهل مشوارهما بدور مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تقدم منتخب إيطاليا بهدف عبر لورينزو بيليغريني في الدقيقة 70، ليأتي الرد الألماني بعد 3 دقائق فقط عبر جوشوا كيميتش.

بهذه النتيجة، حل المنتخبان في المركزين الثاني والثالث بالمجموعة الثالثة في المستوى الأول برصيد نقطة واحدة، خلف المجر، صاحبة الصدارة بـ3 نقاط.

بدأت المباراة بسيطرة من المنتخب الألماني وضغط على إيطاليا، وفي الدقيقة 10 أهدر ليروي ساني فرصة لصالح الماكينات بتسديدة من 30 مترًا، لكن جاءت تسديدته ضعيفة بقدمه اليسرى لتصل بعيدة عن المرمى.

وحاول توماس مولر هز شباك دوناروما بتسديدة لكن فلورينزي شتت الكرة في الدقيقة 26، عقب ذلك سدد جوريتسكا الكرة ومرت دون خطورة أعلى مرمى الحارس الإيطالي.

وأهدر فراتسي فرصة لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 34، لكن لم يتمكن من هز شباك مولر، وعقب دقيقة أتيحت مساحة للتسديد لسكامكا لكن اصطدمت كرته بالقائم.

وفي الدقيقة 70، مرر جونونتو كرة عرضية لبيليغريني الذي لعب رأسية وسكنت شباك نوير، ليحرز هدف إيطاليا الأول.

ولكن لم يدم تقدم إيطاليا طويلاً، فبعد ثلاث دقائق نجح جوشوا كيميش في إدراك التعادل بهدف لصالح ألمانيا في الدقيقة 73، وبالعودة للفار تم تأكيد صحة الهدف.

حسمت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، وتتصدر المجر المجموعة بـ 3 نقاط، يليها ألمانيا ثم إيطاليا بنقطة لكل منهما، وتتذيل إنجلترا المجموعة بلا نقاط.

وأشركت إيطاليا، التي تسعى لتجاوز خيبة أمل عدم تأهلها لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، تشكيلة احتياطية في مباراتها بالمجموعة الثالثة في بولونيا، ومنحت فريق المدرب فليك اختبارا صعبا.

وفازت ألمانيا في ثماني مباريات وتعادلت مرتين منذ تولي فليك المسؤولية عقب رحيل يواخيم لوف عن المنتخب بعد بطولة أوروبا العام الماضي.

وتلعب ألمانيا ضد إنجلترا يوم الثلاثاء فيما تلعب إيطاليا ضد المجر.