تقرير: جوزيه مورينيو مرشح لتدريب باريس سان جيرمان

كشفت شبكة ”توك سبورت“ أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي، أصبح مرشحا بقوة لتولي قيادة باريس سان جيرمان الموسم المقبل خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وأوضحت ”توك سبورت“، عبر حسابها على تويتر، يوم السبت، أنه ”ينظر إلى جوزيه مورينيو كخيار قوي ليصبح المدرب الجديد لباريس سان جيرمان“.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Jose Mourinho is being strongly considered to become the new PSG manager.

