تقرير: جوزيه مورينيو مرشح لتدريب باريس سان جيرمان

كشفت شبكة ”توك سبورت“ أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي، أصبح مرشحا بقوة لتولي قيادة باريس سان جيرمان الموسم المقبل خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وأوضحت ”توك سبورت“، عبر حسابها على تويتر، يوم السبت، أنه ”ينظر إلى جوزيه مورينيو كخيار قوي ليصبح المدرب الجديد لباريس سان جيرمان“.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Jose Mourinho is being strongly considered to become the new PSG manager. – talkSPORT sources understand 📲 Listen ☞ https://t.co/VJgUHnqdM1 pic.twitter.com/MICqlF2SLf — talkSPORT (@talkSPORT) June 4, 2022

ودخل مورينيو التاريخ بعدما بات أول مدرب يتوج بألقاب قارية مع أربعة أندية مختلفة، بعدما سبق له أن أحرز لقبين في دوري الأبطال مع بورتو البرتغالي (2004) الذي توج معه بكأس الاتحاد الأوروبي أيضا (2003)، وإنتر ميلان الإيطالي (2010)، و“يوروبا ليغ“ مع مانشستر يونايتد الإنجليزي (2017)، ولقب النسخة الأولى من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي مع روما بعد فوزه على فينورد الهولندي 1-صفر في النهائي.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، قد قال إن باريس سان جيرمان سيقيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من منصبه خلال أيام.

وكتب رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورتس“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يتجه باريس سان جيرمان لإقالة ماوريسيو بوكيتينو في الأيام المقبلة. هناك حاجة إلى اجتماع آخر لاتخاذ قرار رسمي، سيعقد بمجرد عودة ناصر الخليفي، سيتم الإعلان عن رحيل ليوناردو (المدير الرياضي) قريبًا جدًا، مع استعداد لويس كامبوس للانضمام إلى باريس سان جيرمان“.

وتولى بوكيتينو مسؤولية سان جيرمان في يناير 2021 خلفا للألماني توماس توخيل لكن نتائجه في الموسم الأخير لم تقنع إدارة النادي.

وأعاد بوكيتينو لقب الدوري الفرنسي لخزائن باريس سان جيرمان لكن الفريق ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 1/0 في فرنسا ثم الخسارة بطريقة درامية في الإياب بنتيجة 3/1.

وتردد أن كيليان مبابي اشترط التعاقد مع مدرب جديد خلفا لبوكيتينو ضمن شروط اللاعب لتجديد عقده حتى يونيو 2025.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن بوكيتينو قاد باريس سان جيرمان في 84 مباراة حقق خلالها الفوز في 56 مواجهة وتعادل 13 مرة وخسر 15.

وارتبط زين الدين زيدان بتولي تدريب باريس سان جيرمان لكن وسائل إعلام فرنسية قالت إن زيدان غير مقتنع بمشروع النادي وينتظر الفرصة لقيادة منتخب فرنسا الذي يقوده ديديه ديشان.

واكتفى باريس سان جيرمان بالفوز بلقب الدوري الفرنسي، حيث ودع كأس فرنسا من دور الـ16.