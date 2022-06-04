رسميا.. جيرارد بيكيه وشاكيرا يعلنان الانفصال

أعلن الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وزوجته الكولومبية المغنية شاكيرا انفصالهما بشكل رسمي اليوم السبت في بيان مشترك.

وقال جيرارد وشاكيرا في بيان مقتضب: ”نأسف للتأكيد على أننا ننفصل، من أجل أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب احترام الخصوصية. شكرًا لتفهمكم“.

شاكيرا تعرضت لأزمة عصبية وطلبت مساعدة نفسية.. كشف معلومات جديدة عن خيانة بيكيه https://t.co/aMhgMNvRqE pic.twitter.com/OvykYO79dq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 4, 2022

والتقى بيكيه وشاكيرا قبل وقت قصير من نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، ثم بدأت الخطوبة وأنجبا ميلان (9 سنوات) وساشا (6 سنوات).

وفي الأيام الأخيرة، كانت الشائعات حول انفصال الزوجين تتزايد، قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي.

وفي وقت سابق أكد الصحفيان إيميليو بيريز دو روزاس، ولورا فا من موقع ”El Periódico“، أن جيرارد بيكيه خان فعلًا شاكيرا، لكنهما نفيا بشكل قاطع أن يكون خانها مع والدة زميله الشاب في الفريق جافي.

وأكد الصحفيان أنهما راقبا بيكيه، وتلقيا الكثير من المعلومات حول علاقات مزعومة مع فتيات شوهد معهن حين كان يتردد على النوادي الليلية برفقة زميله في الفريق ريكي بويغ، لكن الكثير من القصص والشائعات غير صحيحة كقصة علاقته مع والدة جافي.

وأكد الصحفيان أنهما سيكشفان عن صور واسم الفتاة التي ارتبط بها بيكيه بعلاقة الأربعاء القادم، وأكدا أنها تبلغ من العمر 22 سنة، وتعمل كنادلة ومضيفة، وأن اللاعب كان يقطن في شقته وحيدًا والتي قد تكون مكانًا للقائه معها.

وتحدث الصحفيان على كونهما تلقيا اتصالات عديدة من وسائل إعلام إسبانية ودولية لمعرفة تفاصيل خيانة بيكيه لصديقته شاكيرا، وفوجئا بكمية كبيرة من الشائعات والقصص غير الصحيحة التي نشرت في الموضوع والبعيدة عن الحقيقة ووجها انتقادات لعدة وسائل إعلام تهتم بأخبار النجوم والمشاهير.

وذكر الموقع أن شاكيرا تعرضت لأزمة عصبية وشوهدت في سيارة إسعاف، حيث كان بيكيه معها وأيضًا أقاربها، وكانت مجهدة ومتوترة وتبكي وحاول الطاقم الطبي تهدئتها، وسألوها إن كانت بحاجة لمساعدة نفسية فأجابت: ”نعم، خذني إلى عيادة في برشلونة“.

كما قام بيكيه بعناقها لتهدئتها، وتلقت الأمر بشكل عادي قبل أن يذهب للعيادة، وتم استقبالها لأنها وضعت طفليها في نفس العيادة.

وبحسب تقارير إعلامية فقد يكون سبب الأزمة العصبية لشاكيرا نقاش بينها وبين بيكيه حول اكتشافها قصة الخيانة.