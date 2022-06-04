الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب (ريناتو دالارا) في مدينة بولونيا الإيطالية لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخبي إيطاليا وألمانيا في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالتصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وتقام في نفس المجموعة مواجهة أخرى مميزة تجمع بين منتخبي المجر وإنجلترا.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة إيطاليا وألمانيا، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (ريناتو دالارا) الساعة 21:45 و45 بتوقيت مكة المكرمة.

ولن تنقل المباراة عبر أي قناة عربية حتى الآن.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على مواجهات عديدة بين منتخبي إيطاليا وألمانيا والتي بدأت بلقاء ودي، يوم 1 يناير 1923، وفاز منتخب إيطاليا بنتيجة 3/1.

وكان اللقاء الرسمي الأول بين منتخبي إيطاليا وألمانيا في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 1962 وتعادلا دون أهداف.

وتقابل المنتخبان في نصف نهائي كأس العالم 1970، وفاز منتخب إيطاليا بنتيجة 4/3 بعد التمديد للوقت الإضافي، ثم تعادل المنتخبان دون أهداف في مرحلة المجموعات لمونديال 1978.

وتقابل المنتخبان في نهائي كأس العالم 1982، وفاز منتخب إيطاليا بنتيجة 3/1، وتعادل المنتخبان بنتيجة 1/1 في كأس الأمم الأوروبية 1988.

روبرتو مانشيني حريص على البقاء مدربا لمنتخب إيطاليا رغم الفشل في التأهل إلى كأس العالم https://t.co/WvZ3ntRveJ pic.twitter.com/WQsJlMWf9E — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 28, 2022

وحقق المنتخب الألماني فوزه الأول على إيطاليا وحسم برونزية أولمبياد 1988 بنتيجة 3/0 ثم تعادل المنتخبان دون أهداف في كأس الأمم الأوروبية 1996.

وفاز منتخب إيطاليا بنتيجة 2/0 في نصف نهائي كأس العالم 2006، ثم كرر الآتزوري التفوق بنتيجة 2/1 في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية العام 2012.

وتأهل منتخب ألمانيا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية 2016 بضربات الترجيح على حساب إيطاليا بنتيجة 6/5 بعد التعادل بنتيجة 1/1.

أسلحة إيطاليا

يأمل المدرب روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا إعادة بناء صفوف الآتزوري بعد خيبة الأمل نتيجة للفشل في التأهل إلى كأس العالم.

وتلقى منتخب إيطاليا خسارة مريرة على يد الأرجنتين بنتيجة 0/3 في ملعب ويمبلي، يوم الأربعاء الماضي، في كأس أوروبا وأمريكا الجنوبية (كأس فيناليسيما).

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أمام ألمانيا إن المنتخب الإيطالي وجد صعوبات كبيرة أمام الأرجنتين نتيجة لبعض الغيابات وعدم التعامل مع الضغط.

وأوضح أنه بحاجة للوقت من أجل إعادة بناء المنتخب الإيطالي مجددًا لأن الأمر بحاجة للوقت للتطور في المرحلة المقبلة.

"إلى الجحيم".. صدمة في الصحف بعد فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم 2022 https://t.co/ei6hz3jWOv pic.twitter.com/hf7kKzIKF9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

ويعتمد منتخب إيطاليا في تشكيلته أمام ألمانيا على حارس المرمى جيانلويجي دوناروما، وأمامه رباعي الدفاع: ليوناردو بونوتشي، وأليساندرو باستوني، وجيوفاني دي لورينزو، وكريستيانو بيراجي.

ويقود خط الوسط ساندرو تونالي، وماركو فيراتي، ونيكولو باريلا، مع ثلاثي الهجوم: أندريا بيلوتي، وماتيو بوليتانو، أو لورينزو إينسيني، وفيدريكو بيرنارديسكي.

أوراق ألمانيا

يبحث منتخب ألمانيا بقيادة مديره الفني هانز فليك عن بداية قوية في مشواره ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن غياب إيطاليا عن كأس العالم مفاجأة بالنسبة له، مؤكدًا أن مانشيني يحاول تجديد دماء الآتزوري وهو ما يزيد من غموض وقوة المباراة.

وأشار إلى أن منتخب ألمانيا سيقاتل لتحقيق الفوز وتقديم أفضل ما لديه في مباراة إيطاليا.

ويعتمد منتخب ألمانيا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى مانويل نوير، وأمامه رباعي الدفاع: أنتونيو روديغير، ونيكو شلوتيربيك، وتيلو كيرير، ودافيد راوم.

ويقود خط الوسط جوشوا كيميتش، وبجواره جمال موسيالا، وأمامهما توماس مولر، وعلى الأطراف ليروي ساني، وسيرجي غنابري، وفي الهجوم تيمو فيرنر.

وقال هاني رمزي، مدافع كايزر سلاوترن الألماني الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة بين ألمانيا وإيطاليا ستكون قوية وصعبة على المنتخبين.

وأوضح أن منتخب ألمانيا لديه العديد من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق، ولكن منتخب إيطاليا لديه دوافع للظهور بصورة مختلفة عن لقاء الأرجنتين الذي شهد أداءً ضعيفًا للآتزوري.