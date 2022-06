الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب (ريناتو دالارا) في مدينة بولونيا الإيطالية لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخبي إيطاليا وألمانيا في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالتصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وتقام في نفس المجموعة مواجهة أخرى مميزة تجمع بين منتخبي المجر وإنجلترا.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة إيطاليا وألمانيا، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (ريناتو دالارا) الساعة 21:45 و45 بتوقيت مكة المكرمة.

ولن تنقل المباراة عبر أي قناة عربية حتى الآن.

Our Nations League campaign begins tonight against Italy 🇮🇹🇩🇪#DieMannschaft #ITAGER pic.twitter.com/AXJlGMY4H5

— Germany (@DFB_Team_EN) June 4, 2022