صحف رياضية: الفوز الأكثر إيلاما.. فوضى منتخب فرنسا.. خيال إنتر ميلان

شكلت مباريات دوري الأمم الأوروبية الذي شهد هزيمة فرنسا أمام الدانمارك، والمواجهة المنتظرة بين المجر وإنجلترا، وتأهل الإسباني رافائيل نادال لنهائي بطولة رولان غاروس بعد إصابة قوية لمنافسه الألماني زفيريف، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتطورات تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي أوريلين تشواميني ومراقبته للألماني سيرج غنابري، والقميص الجديد لبرشلونة ووضعية الفريق الاقتصادية، وأخبار سوق الانتقالات، وشكوى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني في عدة أندية لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل الإسباني رافائيل نادال لنهائي بطولة رولان غاروس للتنس بعد انسحاب منافسه الألماني زفيريف في نصف النهائي بعد الإصابة وكتبت: ”الفوز الأكثر إيلاما“.

كما تحدثت عن تطورات سعي ريال مدريد للتعاقد مع الفرنسي تشاوميني وكتبت: ”تشاوميني الحد الأقصى 48 ساعة“.

كما اهتمت بفوز منتخب إسبانيا تحت 21 سنة 6/0 على منتخب إيرلندا الشمالية وكتبت: ”منتخب إسبانيا يدمر إيرلندا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تقديم القميص الجديد لبرشلونة وكتبت: ”قميص الحلم“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة في نصف نهائي الدوري الإسباني لكرة السلة في أول لقاء من سلسلة 5 لقاءات.

الصحيفة اهتمت بتأهل رافائيل نادال لنهائي بطولة رولان غاروس للتنس على حساب الألماني زفيريف وكتبت: ”إلى النهائي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل رافائيل نادال لنهائي بطولة رولان غاروس للتنس بعد إصابة الألماني زفيريف وكتبت: ”إلى النهائي بدراما“.

كما تحدثت عن القميص الجديد لبرشلونة وكتبت: ”ألوان للظهور مرة أخرى“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات نائب رئيس برشلونة حول الوضعية الاقتصادية للفريق وفوز برشلونة لكرة السلة في أول لقاء ضمن سلسلة نصف نهائي الدوري الإسباني.

أس

ركزت الصحيفة على تأهل الإسباني رافائيل نادال لنهائي بطولة رولان غاروس بعد انسحاب منافسه في نصف النهائي الألماني زفيريف بسبب الإصابة وكتبت: ”الألم والمجد“.

كما تحدثت الصحيفة عن اهتمام ريال مدريد بغنابري لاعب بايرن ميونخ وكتبت: ”ريال مدريد يراقب غنابري“.

الصحيفة اهتمت باحتجاج خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على 3 أندية وكتبت: ”تيباس يتهم لدى الاتحاد الأوروبي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ويوفنتوس“.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد وكتبت: ”راؤول دي توماس وداردير في المفكرة“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب المجر ومنتخب إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية وكتبت: ”يمكننا رؤيتك تقوم بالتسجيل“ و ”غاريث ساوثغيت مندهش من أن أكثر من 30 ألف مشجع سيحضرون مباراة إنجلترا خلف الأبواب المغلقة في بودابست“.

كما اهتمت الصحيفة بالويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد الذي انتهى عقده ويستعد لقيادة منتخب بلاده أمام أوكرانيا للتأهل لكأس العالم قطر 2022.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على إصابة الألماني زفيريف في نصف نهائي بطولة رولان غاروس للتنس أمام الإسباني رافائيل نادال الذي بلغ النهائي وكتبت: ”قاسية ووقحة“.

كما اهتمت بهزيمة المنتخب الفرنسي 1-2 أمام منتخب الدانمارك في دوري الأمم الأوروبية وكتبت: ”إنها الفوضى“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على إنتر ميلان وسوق الانتقالات وكتبت: ”خيال إنتر ميلان: أخذ مختيريان وحاليا ديبالا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء المنتخب الإيطالي أمام منتخب ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية وكتبت: ”مانشيني هنا أعيد بناء منتخب إيطاليا بقيادة تونالي“.

كما اهتمت الصحيفة بإصابة الألماني زفيريف في نصف نهائي بطولة رولان غاروس للتنس أمام رافائيل نادال الذي بلغ النهائي وكتبت: ”صدمة في باريس“.