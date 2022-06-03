محكمة العدل الأوروبية تحسم أزمة دوري السوبر

أعلن متحدث باسم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن عقد جلسة استماع يومي 11 و12 يوليو؛ لنظر الخلاف القانوني حول مشروع إطلاق بطولة كرة قدم تحت مسمى ”دوري السوبر الأوروبي“.

ورفع المعنيون بدوري السوبر الأوروبي دعوى قضائية ضد الاتحادين الأوروبي ”يويفا“ والدولي ”فيفا“ لدى محكمة مدريد، والتي أحالت القضية إلى المحكمة الأوروبية، ومقرها في لوكسمبورغ.

وتهدف الدعوى القضائية إلى إثبات أن ”يويفا“ و“فيفا“ عارضا إطلاق دوري السوبر الأوروبي عبر ”إساءة استخدام مركزهما المهيمن على السوق فيما يتعلق بتنظيم البطولات الدولية لكرة القدم في أوروبا وعلى التسويق للحقوق المتعلقة بهذه البطولات“.

وطالب أصحاب الدعوى القضائية بإجراءات أمنية ”للتمكين من تأسيس وتنظيم دوري السوبر الأوروبي“.

وكان 12 ناديًا قد أعلنوا في أبريل 2021 فكرة إطلاق بطولة تحت مسمى ”دوري السوبر الأوروبي“، لكن الخطة انهارت خلال أيام في ظل احتجاج على نطاق واسع من قبل الجماهير وروابط الدوري والاتحادات.

وانسحبت تسعة أندية من المشاركة في الفكرة، وهي ستة أندية إنجليزية هي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام وآرسنال، وميلان وإنتر ميلان الإيطاليان، وأتلتيكو مدريد الإسباني.

لكن أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس واصلت تمسكها بالخطة، وقال رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، في أواخر العام الماضي، إن احتكار ”يويفا“ ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.

وذكرت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي أن جميع الأندية الـ12 مساهمون في شركة دوري السوبر، التي تتخذ الإجراء القانوني.

ويتوقع أن يصدر المحامي العام للمحكمة تقريره بعد جلسة الاستماع المقررة في يوليو (تموز)، وأن يصدر الحكم بعدها بعدة أشهر.