صحف رياضية: درس لكأس العالم.. لاوتارو ينتظر ديبالا.. ميسي ينطلق من أجل المونديال

شكلت لقاءات دوري الأمم الأوروبية والتي شهدت تعادل إسبانيا والبرتغال 1/1، واللقاء المنتظر بين فرنسا والدانمارك، ونصف نهائي بطولة رولان غاروس للتنس بين الإسباني رافائيل نادال والألماني زفيريف، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتعاقد ريال مدريد رسميا مع المدافع الألماني أنتوني روديغر، وأخبار سوق الانتقالات، وتفاوض برشلونة على تخفيض جديد للرواتب مع لاعبيه.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب إسبانيا 1/1 أمام منتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”درس لكأس العالم“.

كما تحدثت عن تعاقد ريال مدريد مع المدافع الألماني أنتوني روديغر، وكتبت: ”روديغر رسميا“.

الصحيفة اهتمت بنصف نهائي بطولة رولان غاروس، وكتبت: ”زفيريف الجهد قبل الأخير أمام نادال“.

كما اهتمت بذكرى ضربة خطأ روبيرتو كارلوس الشهيرة أمام فرنسا، وكتبت: ”25 سنة على أفضل ضربة حرة في التاريخ“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب إسبانيا ومنتخب البرتغال 1/1 في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”بداية دون لمعان“.

كما تحدثت عن نصف نهائي بطولة رولان غاروس للتنس بين الإسباني رافائيل نادال والألماني زفيريف، وكتبت: ”نادال يبحث عن النهائي رقم 14 في باريس“.

وتحدثت الصحيفة عن ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، وكتبت: ”ميسي ينطلق من أجل كأس العالم“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة، وكتبت: ”برشلونة يتفاوض من أجل تخفيض جديد للرواتب“.

كما اهتمت بريال مدريد، وكتبت: ”روديغر أول تعاقد لريال مدريد“.

أس

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب إسبانيا ومنتخب البرتغال 1/1 في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”لا حار ولا بارد“.

كما تحدثت عن نصف نهائي بطولة رولان غاروس للتنس بين نادال وزفيريف، وكتبت: ”نادال جاهز للمعركة ”

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وفالنسيا، وكتبت: ”ريال مدريد يعلن التعاقد مع أنتوني روديغر رسميا“ و“فالنسيا اتفاق مع غاتوزو حتى 2024″.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب إسبانيا أمام منتخب البرتغال 1/1 في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”منتخب إسبانيا يغفر“.

كما تحدثت عن نصف نهائي بطولة رولان غاروس بين نادال وزفيريف، وكتبت: ”نادال من أجل النهائي رقم 30 في البطولات الكبرى“.

الصحيفة اهتمت بتعاقد ريال مدريد مع الألماني أنتوني روديغر، وكتبت: ”ريال مدريد يتعاقد رسميا مع روديغر لمدة 4 مواسم“.

الصحف البريطانية

ذا صن

اهتمت الصحيفة بمنتخب أوكرانيا الذي يلعب نهائي ملحق التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 أمام منتخب ويلز، وكتبت: ”أوليكساندر زينشينكو يتحدث عن القتال“.

كما اهتمت بمستقبل بول بوغبا، وأكدت أن تشيزني حارس يوفنتوس يرغب في أن يكون زميله الموسم القادم.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الإسباني رافائيل نادال الذي سيواجه الألماني زفيريف في نصف نهائي بطولة رولان غاروس للتنس، وكتبت: ”تيريميناتور 2022، الحكم النهائي؟“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء المنتخب الفرنسي ومنتخب الدانمارك في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”العودة لملعب فرنسا“.

الصحيفة اهتمت بالمهاجم ألكسندر لاكازيت لاعب آرسنال، وكتبت: ”لاكازيت العودة غير المتوقعة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على إنتر ميلان وسوق الانتقالات، وكتبت: ”لوكاكو يا لها من سينما“ و“لاوتارو الوعد: لن أتحرك و أنتظر ديبالا“.

كما اهتمت الصحيفة بمدرب ميلان، وكتبت: ”بيولي أعطيني خمسة“.