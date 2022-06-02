سكاي: بوغبا سيوقع الأسبوع المقبل على عقده مع يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن الموعد المحتمل لانضمام لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا إلى يوفنتوس.

وأعلن مانشستر يونايتد رحيل بوغبا عن صفوف الفريق حيث انتهى عقده في أولد ترافورد.

Once a Red, always a Red 🔴 Thank you for your service, @PaulPogba 👏#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022

ووفقا لشبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“، فإن بوغبا اختار الانضمام إلى يوفنتوس، وفضله على باريس سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر سيتي.

وأضافت أن المحامية رافائيلا بيمنتا ستتواجد في تورينو الأسبوع المقبل؛ لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عقد بوغبا مع يوفنتوس.

وأوضحت أن بوغبا سيوقع الأسبوع المقبل على عقده مع يوفنتوس.

من جهته، قال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات إن بوغبا، البالغ من العمر 29 عاما، سيحصل على 8 ملايين يورو كراتب سنوي، بالإضافة لمكافآت متعلقة بالأداء.

وانتقل بوغبا إلى يوفنتوس صيف عام 2012 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، واستعاده النادي الإنجليزي صيف عام 2016 في صفقة قياسية آنذاك بلغت قيمتها 105 ملايين يورو.

وعلى مستوى الموسم المنقضي سجل بوغبا هدفا وصنع 9 في 27 مباراة مع مانشستر يونايتد، وبالمجمل لعب للفريق الإنجليزي 233 مباراة سجل فيها 39 هدفا وصنع 51. في حين سجل مع يوفنتوس 34 هدفا وصنع 40 في 178 مباراة.

وعلى مستوى الألقاب نال بوغبا 3 ألقاب مع مانشستر يونايتد بواقع لقب في الدوري الأوروبي ولقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

أما مع يوفنتوس فنال بوغبا 4 ألقاب في الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي، وصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا مرة، لكنه خسر أمام برشلونة في نهائي 2015.