هل لـ"والدة جافي" علاقة بأزمة بيكيه وشاكيرا؟

كشفت الصحفية لورا فا والصحفي إميليو بيريز ديث روزاس وموقع ”elperiodico“ الإسباني وجود أزمة عاطفية بين قائد برشلونة جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا؛ بسبب خيانته لها.

وبحسب الصحفيان، فقد شوهد جيرارد بيكيه مرارا مع امرأة شابة شقراء تبلغ من العمر 20 سنة، تدرس وتعمل كمضيفة، كما شوهد رفقة عدة نساء في نوادٍ ليلية رفقة زميله في برشلونة ريكي بويغ.

وأكد الصحفيان أن العلاقة بين بيكيه وشاكيرا باردة جدا رغم محاولة إخفائها ذلك في مدرسة أبنائهما ميلان وساشا حيث يحاولان أن يظهرا كزوجين مناسبين، لكن في الحقيقة لا يتحدثان سوى نادرا. وانتقل مدافع برشلونة للعيش وحيدا في شقة في برشلونة بشارع مونتانير، كان قد احتفظ بها ولا يزور بيته سوى ساعات قليلة.

ويستفيد جيرارد بيكيه من أن شقته لها ممر خاص يسمح له بالدخول إليها ويضمن له كثيرا من الخصوصية وبعيدا عن أعين الصحفيين والمصورين.

وبحسب الصحفيان، أدت العلاقة بين بيكيه والشابة المتواصلة إلى زيادة في الأزمة العاطفية بينه وبين شاكيرا والتي قد تؤدي لانفصال قريب.

وأكدت تقارير إعلامية إسبانية أن الثنائي شاكيرا وبيكيه يخططان لإصدار بيان حول موضوع الخيانة الذي انتشر في وسائل الإعلام ولا يعرف إن كانا سينكران الموضوع أو سيكون مناسبة لإعلان الانفصال الرسمي.

لكن في انتظار البيان فهناك عدة صحفيين يتابعون الثنائي بشكل يومي، يؤكدون على أن الانفصال موجود وأن شاكيرا سافرت رفقة أبنائها وصديق لجزيرة إيبيزا مرتين في الشهر الماضي دون جيرارد بيكيه الذي كان مصابا وغائبا عن برشلونة؛ وهو ما كان غير مفهوم لأن اللاعب كان بإمكانه مرافقة صديقته وأولاده.

كما أن بيكيه الذي يدير أيضا مشاريع اقتصادية من خلال شركته كوسموس وفريق لكرة القدم أندورا، أدمن مؤخرا التواجد والسهر في الحانات والنوادي الليلية لساعات متأخرة في الليل، ويرافقه غالبا زميله الشاب في برشلونة ريكي بويغ.

⚡️ Shakira caught Gerard Pique having an affair with another woman. That woman turned out to be the mother of young Barcelona star Pablo Gavi. Gavi is unaware of the incident. (El Periósico)

Anything happens to you and me in the world where Shakira was cheated on! 🙄 pic.twitter.com/JQS4yv9l7y

— Melih Esat AÇIL 🇹🇷 (@melihesatacil) June 2, 2022