موندو ديبورتيفو: باريس سان جيرمان يغري زيدان بـ25 مليون يورو في الموسم

كشفت تقارير صحفية أن القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان التقى زين الدين زيدان، مرة أخرى وعرض عليه أن يكون مدرب الفريق الجديد، عارضًا عليه ما يقرب من 25 مليون يورو في الموسم الواحد.

ونشرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن باريس سان جيرمان يبدو مصممًا على إجراء تغيير كبير في تشكيلته. بالإضافة إلى عمليات المغادرة المحتملة، مع اسم زين الدين زيدان للقيادة الفنية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتعين على باريس سان جيرمان إجراء عملية ”تحسين“ على الفريق للحصول على نتيجة مغايرة لما حدث الموسم الماضي بالإضافة إلى ضغط الجماهير بعد الإقصاء من دور الـ16 من النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

تقارير تكشف آخر تطورات مفاوضات باريس سان جيرمان لإقناع زيدان بقيادة الفريق https://t.co/MI4UPYI2vv pic.twitter.com/gHziqTM8Rc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

زيدان في باريس

إذا كان الأمر يعتمد على تلبية رغبة اللاعبين والجماهير، فإن وجود زيدان في باريس سيكون حقيقة واقعة، فاسم لاعب ريال مدريد السابق يتماشى مع الجماهير، حيث فاز زيدان بدوري أبطال أوروبا كلاعب ومدرب.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فقد التقى رئيس باريس سان جيرمان مع زين الدين زيدان وكان سيقدم عرضًا مفيدًا للمدرب: 25 مليون يورو لكل موسم.

وقالت الصحيفة ”الجلسة شهدت التفاوض على بعض الأمور، لكن لا تزال هناك أشياء يجب الانتهاء منها قبل التوصل إلى اتفاق محتمل بين الطرفين“.

وازدادت التقارير الإخبارية في الأيام الماضية عن رحيل، ماوريسيو بوكتينيو، عن الفريق الفرنسي بسبب تذبذب أداء باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، والخروج على يد ريال مدريد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدثت بعض الشائعات عن وعد إدارة باريس سان جيرمان في أثناء مفاوضاتها مع مبابي بأنهم سيحاولون التعاقد مع زيدان في الموسم المقبل.

واتخذ نادي باريس سان جيرمان قرارا بعد نهاية الدوري الفرنسي بإقالة المدير الرياضي، ليوناردو أروخو، وسيكون البديل هو، لويس كامبوس، الذي يعمل في نادي سيلتا فيغو.

زيدان يغيب عن الملاعب منذ نهاية الموسم الماضي، بعد رحيله عن تدريب ريال مدريد الذي فاز معه بالعديد من الألقاب، في مقدمتها بطولة دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات.

وظهر زيدان في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة، إذ حضر مباراة للإسباني رافائيل نادال في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، قبل أن يحضر حدثا نظمته شركة ”أديداس“ للملابس والأحذية الرياضية ثم شاهد تتويج ريال مدريد، بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي، بهدف نظيف.

وظهر زيدان في المدرجات الخاصة بريال مدريد، بحسب لقطات لكاميرات التلفزيون، برفقة زوجته.