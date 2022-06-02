صحف رياضية: دوري أمم أوروبية جديد للاستمتاع.. قمة تشافي- لابورتا.. حرب باريس سان جيرمان وريال مدريد

شكل تأهل منتخب أوكرانيا لنهائي الملحق الأوروبي ومواجهة منتخب ويلز من أجل بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وأبرز لقاءات الجولة الأولى من بطولة الأمم الأوروبية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف ببطولة رولان غاروس للتنس وسوق انتقالات برشلونة وتطورات تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي تشاوميني وفوز الأرجنتين على إيطاليا 3-0 برسم كأس فيناليسيما وحرب باريس سان جيرمان وريال مدريد على التعاقدات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إدواردو كامافينغا وتصريحاته حول رغبته بقدوم تشاوميني لريال مدريد وكتبت:“ كامافينغا: تحدثت بالفعل مع تشاوميني وأتمنى أن يأتي لريال مدريد“.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية وكتبت :“ دوري أمم آخر للاستمتاع“.

الصحيفة اهتمت بتأهل أوكرانيا لنهائي الملحق الأوروبي للتأهل لكأس العالم قطر وكتبت :“ أوكرانيا تتأهل لمواجهة منتخب ويلز غاريث بيل“.

كما اهتمت برافائيل نادال نجم التنس الإسباني في بطولة رولان غاروس وكتبت :“ نادال من أجل التاج في باريس وبعده سيرى“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب إسبانيا ومنتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية وعودة أنسو فاتي وكتبت :“ أنسو فاتي :لقد كان الأمر صعبا للغاية لكن الحياة تدور حول التغلب على مثل هذه الأشياء وهي حلم العودة للمنتخب“.

الصحيفة تحدثت عن برشلونة وسوق الانتقالات وكتبت :“ قمة بين خوان لابورتا وتشافي من أجل التعاقدات“.

الصحيفة اهتمت بإعلان غاريث بيل رحيله عن ريال مدريد وكتبت :“ وداع حزين لغاريث بيل في مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على اهتمام برشلونة بالبلجيكي روميلو لوكاكو وكتبت :“ لوكاكو في الغرفة “ ومصير فرانكي دي يونغ وكتبت :“ مانشستر يونايتد يتحرك من أجل فرانكي دي يونغ“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء منتخب إسبانيا ومنتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية وكتبت :“ اختبار صلب لمنتخب إسبانيا“.

الصحيفة اهتمت بفوز الأرجنتين على إيطاليا 3-0 في كأس فيناليسيما وكتبت :“ مهرجان أرجنتيني“.

كما اهتمت بصراع باريس سان جيرمان وريال مدريد على التعاقد مع لاعبين وكتبت :“ ريال مدريد وباريس سان جيرمان في حرب من أجل التعاقدات“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإسباني ومنتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية وكتبت :“ كأس العالم يبدأ اليوم“.

كما تحدثت عن الإسباني رافائيل نادال نجم التنس الإسباني وكتبت :“ نادال يؤجج الألغاز“.

الصحيفة اهتمت برسالة غاريث بيل الوداعية لريال مدريد وكتبت :“ غاريث بيل يودع بأناقة“.

كما اهتمت بإمكانية توقيع برشلونة عقد رابطة الدوري الإسباني مع شركة cvc وكتبت :“ الاتفاق مع شركة cvc ينهي دوري السوبر الأوروبي“.

الصحيفة اهتمت بفوز الأرجنتين على إيطاليا 3-0 في كأس فيناليسيما وكتبت :“ الأرجنتين بطل كأس فيناليسيما“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب أوكرانيا لنهائي الملحق الأوروبي لمواجهة ويلز من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم وكتبت :“ الإخوة في السلاح “ و “ أوكرانيا تنتزع الفوز العاطفي في طريق كأس العالم“.

كما اهتمت الصحيفة بمنتخب إنجلترا الذي يستعد لمواجهة المجر في دوري الأمم الأوروبية وكتبت :“ منتخب الأسود اختر وامزح“.

الصحيفة اهتمت بصفقة فرانكي دي يونغ لمانشستر يونايتد وكتبت :“ فرانكي دي يونغ مع السلامة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب أوكرانيا لنهائي الملحق الأوروبي للتأهل لكأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على أسكتلندا 3-1 وكتبت :“ أوكرانيا لا تصدق“.

الصحيفة تحدثت عن بطولة رولان غاروس وتأهل الكرواتي مارين سيليتش لنصف النهائي وكتبت :“ أول مرة بالنسبة لسيليتش“.

الصحيفة اهتمت بلقاء منتخب فرنسا ومنتخب الدنمارك في بطولة دوري الأمم الأوروبية وتتويج منتخب فرنسا تحت 17 سنة ببطولة أوروبا وكتبت :“ الشباب يتوج “ و “ منتخب فرنسا والمطبات“.

الصحف الإيطالية

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة منتخب إيطاليا أمام منتخب الأرجنتين 3-0 في كأس فيناليسيما وكتبت :“ نحن لا “ و “ فينلبيسيما لأرجنتين ميسي : فرق كبير في الجودة“.

الصحيفة اهتمت بقرب انتقال بول بوغبا ليوفنتوس وكتبت :“ بوغبا في يوفنتوس الاتفاق قريب“.

كما اهتمت باتفاق ساري مع لاتسيو لتجديد عقده وكتبت :“ لاتسيو – ساري : هناك التوقيع“.

الصحيفة اهتمت بتأهل منتخب أوكرانيا لنهائي ملحق أوروبا لمواجهة منتخب ويلز من أجل بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 .