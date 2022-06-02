ميسي: سعيد بالفوز على إيطاليا والتتويج باللقب الذي توج به مارادونا

تحدث ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني بطل كوبا أمريكا عن تتويج المنتخب بكأس فيناليسيما بعد الفوز على منتخب إيطاليا بطل أوروبا 3-0 في ويمبلي وأكد أن الأرجنتين في الطريق الصحيح.

وقال ميسي حول اللقاء: ”نهاية جميلة ما نعيشه هنا والناس في الأرجنتين، كنا نعرف أنه سيكون لقاء جميلا وإطارا رائعا للفوز ببطولة ولحسن الحظ حصل ذلك، اليوم أعتقد أن المنتخب الأرجنتيني قدم لقاء رائعا في الشوط الثاني حرك الكرة وجعل إيطاليا تلعب بشكل جيد“.

وأضاف: ”عرفنا كيف نلعب بالكرة ومن دونها وعرفنا كيف نلعب بالنتيجة مع يأس المنافس ووجدنا مساحات للعب، الشوط الأول كان معقدا بعض الشيء لكوننا لم نستطع الالتفاف على جورجينيو الذي لعب قليلا بمفرده واستحوذ على الكرة، لكن بعد الهدف الأول تغيرت المباراة وتمكنا من ذلك والشوط الثاني كان مذهلا“.

وتابع النجم الأرجنتيني حول محاولته تسجيل هدف: ”أردت أن أسجل هدفا خصوصا عندما رأيت أن اللقاء تحت السيطرة وبعدما علمنا أن الأمر انتهى، لعبت الكرة ربما أكثر“.

🔘 الأسطورة ميسي .. أفضل من يلعب نهائيات في تاريخ كرة القدم 👕 لعب: ٤٥ ⚽️ ساهم في ٤٦ هدف ⚽️ سجل: ٣١ هدف ⚽️ صنع: ١٥ pic.twitter.com/zcUpA0KoaT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 1, 2022

وأكد ليونيل ميسي كونه سعيدا بمعادلة دييغو مارادونا الفائز بهذه البطولة وقال: ”في الحقيقة لم أتذكر أن هذه البطولة لعبت سابقا وأن مارادونا توج بها، جيد أنني تمكنت من فعل ذلك وفي ويمبلي. أنا سعيد“.

وأكد قائد المنتخب الأرجنتيني أنه سعيد بنمو المجموعة الحالية للمنتخب وتطور مستواهم وقال: ”هذه المجموعة من اللاعبين تنمو بشكل متزايد وهذا ما نريده، خرجنا من 10 أيام استعداد نحصل عليها نادرا وتمكنا من تحسين ما لدينا وإضافة الكثير من المتغيرات وهذا دليل على كون هذه المجموعة مستعدة لأي شيء، اليوم كان اختبارا رائعا ضد منتخب إيطالي رائع، فريق يلعب بشكل جيد، لقاء قد يكون في ربع نهائي أو نصف نهائي كأس العالم رغم كونهم لم يتأهلوا“.

وأضاف حول سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الأرجنتيني: ”من الجيد أن تعتاد على الفوز، وهذا الفريق لم يخسر ولا أعرف عدد المباريات. هذه ميزة إضافية. نواصل السير على هذا الطريق ونستمر في النمو، وهو ما نبحث عنه“.