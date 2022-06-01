أوكرانيا تقهر إسكتلندا وتبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم

تحدى منتخب أوكرانيا الظروف السياسية الصعبة التي يواجهها منذ عدة أشهر، وأصبح على بعد خطوة وحيدة نحو الصعود لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر هذا العام، عقب اجتيازه عقبة منتخب إسكتلندا، يوم الأربعاء، في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

وصعد منتخب أوكرانيا إلى نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة للمونديال، وذلك عقب فوزه 3 – 1 على منتخب إسكتلندا في الدور قبل النهائي للملحق، على ملعب (هامبدن بارك) في مدينة غلاسكو الأسكتلندية.

وكان مقررا إقامة المباراة في مارس الماضي، غير أنه تقرر تأجيلها إلى اليوم بسبب تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي بدأ في فبراير الماضي.

تقدم المنتخب الأوكراني بهدف عن طريق أندريه يارمولنكو في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله رومان ياريمتشوك الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وأشعل المنتخب الإسكتلندي المباراة في الدقائق الأخيرة، بعدما قلص الفارق بهدف حمل توقيع كالوم ماكجريجور في الدقيقة 79، ليحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل في الوقت المتبقي من اللقاء، والدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

وقضى منتخب أوكرانيا على طموحات نظيره الإسكتلندي، بعدما سجل أرتيم دوفييك الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بهذا الفوز، ضرب منتخب أوكرانيا موعدا في الدور النهائي لهذا المسار مع منتخب ويلز، الذي تغلب 2 – 1 على نظيره النمساوي في الدور قبل النهائي لهذا المسار، وذلك من أجل تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس العالم التي تجرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي.

وكانت قرعة مرحلة المجموعات لمونديال قطر، التي أقيمت في أبريل الماضي، أوقعت الفائز من مباراة منتخبي ويلز وأوكرانيا في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات إنجلترا وإيران والولايات المتحدة الأميركية.