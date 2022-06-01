حرب الميركاتو تشتعل بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

اهتمت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ بالحرب المفتوحة حاليا بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية، حيث أكدت أن العلاقة التي كانت بينهما ودية في السابق تحولت لعلاقة سيئة وحرب مفتوحة في كل المجالات.

وساءت العلاقة بين الناديين؛ بسبب النجم الفرنسي كليان مبابي، الذي سعى ريال مدريد لضمه منذ صيف 2021 وخلال فترة نهاية عقده لكن باريس سان جيرمان رفض عرض 200 مليون يورو، وتمكن من إقناع اللاعب بالتجديد في نهاية الموسم الحالي.

بيلد: بايرن ميونخ يواجه منافسة من ريال مدريد وباريس سان جيرمان على ضم ساديو ماني https://t.co/JVDBw8PlqI pic.twitter.com/XJCo2HZBjm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 1, 2022

وزادت قضية دوري السوبر الأوروبي من سوء العلاقة؛ حيث يقود ريال مدريد مشروع المسابقة الجديدة ويدافع باريس سان جيرمان عن مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ودوري أبطال أوروبا.

وشهد الصيف الحالي معركتين أيضا؛ حيث يتصارع الناديان من أجل تشاوميني، النجم الفرنسي الشاب لاعب موناكو، ورغم معرفة باريس سان جيرمان برغبة اللاعب اللعب لريال مدريد لكنه دفع منافسه لدفع مبلغ أكبر، حيث قبل دفع مبلغ 100 مليون يورو وأجبر الفريق الإسباني للرضوخ لطلبات موناكو بدفع نفس المبلغ أو الإقتراب منه، ولا زالت المعركة مستمرة رغم كون الفريق الفرنسي طلب في البداية 80 مليون يورو فقط.

ورد ريال مدريد الدين من خلال الظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديز الذي كان معارا من سبورتنج لشبونة لباريس سان جيرمان مع خيار شراء عقده، وحاول الفريق الفرنسي تقليص المبلغ لكن ريال مدريد أبدى اهتمامه باللاعب ودخل في المنافسة ليجبر الفريق الفرنسي على دفع أكثر من 35 مليون يورو المطلوبة للفريق البرتغالي.

لوباريزيان الفرنسية: تشواميني سينتقل إلى #ريال_مدريد في صفقة ستصل لـ100 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت. pic.twitter.com/7wc57YaWfM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 31, 2022

ويبقى ملف ثالث يمكنه أن يفتح الصراع بين الناديين، وهو ملف السنغالي ساديو ماني الذي يرغب في الرحيل عن ليفربول، ورغم كون بايرن ميونخ الأقرب لضمه لكن الفريق الفرنسي دخل بدوره السباق، وريال مدريد مستعد للدخول في المنافسة على اللاعب، على الأقل ليجعل الفريق الفرنسي يدفع أكثر.

ولازالت سوق الانتقالات الصيفية في بدايتها والحرب شاملة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد على مختلف الجبهات، والاهتمام بلاعبين، وهو في صالح الأندية التي تملكهم؛ لكونها ستكسب أكثر.