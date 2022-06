الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا ضد الأرجنتين في كأس فيناليسيما

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب ”ويمبلي“ بالعاصمة البريطانية لندن لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخبي إيطاليا والأرجنتين في مباراة بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية تحت شعار كأس (FINALISSIMA).

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة إيطاليا ضد الأرجنتين.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”ويمبلي“ في الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

تاريخ المواجهات

بدأت مواجهات منتخبي إيطاليا والأرجنتين بلقاء ودي يوم الـ5 من ديسمبر 1954 وفاز منتخب إيطاليا وقتها بنتيجة 2-0.

وكان اللقاء الرسمي الأول يوم الـ19 من يونيو 1974 في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم، وانتهت هذه المواجهة بالتعادل بنتيجة 1-1.

وتجدد الموعد في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم بنسخة 1978 وحقق منتخب إيطاليا الفوز بنتيجة 2-1.

وتقابل المنتخبان مرة أخرى في مرحلة المجموعات بنسخة 1986 ببطولة كأس العالم وتعادلا بنتيجة 1-1.

وكان اللقاء الأشهر بين المنتخبين في نصف نهائي نسخة كأس العالم 1990 وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 ولكن ركلات الترجيح منحت بطاقة التأهل للأرجنتين بنتيجة 5-4.

وفاز منتخب الأرجنتين للمرة الأولى في لقاء ودي عام 2013 بنتيجة 2-1 ثم فاز مجددا في آخر لقاء جمع المنتخبين عام 2018 بنتيجة 2-0.

أسلحة إيطاليا

يسعى منتخب إيطاليا بقيادة مديره الفني روبرتو مانشيني لإعادة ترتيب أوراقه بعد أن فاز بلقب بطولة أوروبا ولكنه فشل في التأهل إلى كأس العالم 2022.

وتحدث مانشيني عن رؤيته للمرحلة المقبلة في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، مؤكدا أنه سيحاول بناء فريق قوي للتتويج بلقب كأس العالم 2026.

وأشار إلى أنه سعيد بمواجهة منتخب عظيم بقيمة الأرجنتين، موضحا أنه يبحث عن المستقبل وبناء فريق مميز للحصول على لقب المونديال بعد 4 أعوام.

ويعتمد منتخب إيطاليا في تشكيله المتوقع للمباراة على حارس المرمى جيانلويجي دوناروما وأمامه رباعي الدفاع جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وإيميرسون بالميري وجيوفاني دي لورينزو.

ويقود خط الوسط جورجينيو ونيكولو باريلا وماتيو بيسينا، بينما يقود خط الهجوم لورينزو إينسيني وأندريا بيلوتي وفيديريكو برنارديسكي.

أوراق الأرجنتين

يتطلع المنتخب الأرجنتيني لإعداد قوي لبطولة كأس العالم التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل في ضيافة قطر.

وقال المدرب ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قبل لقاء إيطاليا مؤكدا أن المنتخب الإيطالي منافس مميز ومن الظلم عدم تواجده في كأس العالم لأنه بطل أوروبا.

وأشار مدرب الأرجنتين إلى أنه سعيد للغاية ببقاء روبرتو مانشيني على رأس قيادة إيطاليا لأنه يعكس الرؤية للمستقبل التي يملكها المنتخب الإيطالي.

ويسعى بطل كوبا أمريكا لتحقيق الفوز على الأزوري بتشكيلة تضم على الأرجح حارس المرمى إيميليانو مارتينيز وأمامه رباعي خط الدفاع ماركوس أكونا ونيكولاس أوتاميندي وكريستيان روميرو وناويل مولينا.

ويقود خط الوسط رودريغو دي بول وبجواره جويدو رودريغيز وجيوفاني لو سيلسو بينما يقود الهجوم ليونيل ميسي وبجواره لاوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا.

وقال عبد الظاهر السقا، مدافع غينشلر بيرليجي التركي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المنتخب الإيطالي دائما له نزعة مميزة وهو الأسلوب الدفاعي ولكن مانشيني يحاول إعادة هوية الأزوري بتحويله للأداء الهجومي الممتع.

وأضاف ”نجحت التجربة في كأس اليورو وفاز باللقب ولكن صدمة الخروج من المونديال كانت قوية وسيكون الأهم للمنتخب الإيطالي البناء للمستقبل“.

وأشار إلى أن منتخب الأرجنتين لديه لاعبون كبار ومميزون طوال تاريخه، ولكن بصمة المدرب سكالوني وتنظيمه للمنتخب كانت الأهم في مشوار ”راقصي التانغو“.

🇮🇹🆚🇦🇷 Who will you be supporting?#Finalissima pic.twitter.com/AFWeY7iTSY

— 🇮🇹 Finalissima: 1.6.22 🇦🇷 (@EURO2024) June 1, 2022