رسميا.. مؤسسة رد بيرد تشتري نادي ميلان الإيطالي

‬أعلن ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن مؤسسة رد-بيرد كابيتال بارتنرز الأمريكية للاستثمار توصلت إلى اتفاق بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لشراء النادي.

وسيستحوذ الملاك الحاليون إليوت على حصة الأقلية بالنادي.

وأضاف ميلان أن الانتقال للملكية الجديدة سيتم خلال الصيف ومن المتوقع أن يكتمل الاتفاق بحلول سبتمبر أيلول بحد أقصى.

RedBird Capital Partners enters into agreement with Elliott Advisors to acquire AC Milan ➡️ https://t.co/W1YQr6GIxG

RedBird Capital Partners sottoscrive un accordo con Elliott Advisors per l’acquisizione di AC Milan ➡️ https://t.co/MB0JQRMKWy

#SempreMilan pic.twitter.com/Ri055vyggh

— AC Milan (@acmilan) June 1, 2022