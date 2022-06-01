رسميا.. مؤسسة رد بيرد تشتري نادي ميلان الإيطالي

‬أعلن ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن مؤسسة رد-بيرد كابيتال بارتنرز الأمريكية للاستثمار توصلت إلى اتفاق بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لشراء النادي.

وسيستحوذ الملاك الحاليون إليوت على حصة الأقلية بالنادي.

وأضاف ميلان أن الانتقال للملكية الجديدة سيتم خلال الصيف ومن المتوقع أن يكتمل الاتفاق بحلول سبتمبر أيلول بحد أقصى.

RedBird Capital Partners enters into agreement with Elliott Advisors to acquire AC Milan ➡️ https://t.co/W1YQr6GIxG RedBird Capital Partners sottoscrive un accordo con Elliott Advisors per l’acquisizione di AC Milan ➡️ https://t.co/MB0JQRMKWy

#SempreMilan pic.twitter.com/Ri055vyggh — AC Milan (@acmilan) June 1, 2022

وتنص الاتفاقية على انتقال ملكية نادي ميلان إلى مؤسسة ”RedBird“ بمقابل 1.2 مليار يورو، على أن تحتفظ مؤسسة ”Elliott Advisors UK“ البريطانية بحصة مالية أقلية في النادي، بالإضافة إلى ممثليها في مجلس الإدارة، وبالتالي تعزيز الشركة بين المؤسستين التي ستمنح الاستمرارية في التطور الذي تم الوصول إليه في فترة قيادة مؤسسة إليوت خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشار البيان إلى أن ”أولوية ”RedBird“ هي مواصلة العمل مع المجال الرياضي وإدارة النادي لإعطاء استمرارية لمسار ميلان، بهدف العودة إلى قمة كرة القدم العالمية، والجمع بين النجاحات على أرض الملعب والتعاقد مع اللاعبين الجدد والتطور على المستوى الاقتصادي والإداري لضمان مستقبلًا أكثر إشراقًا في ميلان“.

وتوج ميلان هذا الموسم بلقب الدوري لأول مرة خلال 11 عاما.

وقال جيري كاردينالي مؤسس رد بيرد والشريك الإداري في بيان ”نتشرف بأن نشكل جزءا من تاريخ ميلان العريق ومتحمسون للعب دور في المرحلة الجديدة للنادي مع عودته لمكانه الطبيعي على قمة الكرة الإيطالية والأوروبية والعالمية“.

ورد بيرد هي أحد المستثمرين في مجموعة فينواي سبورتس الرياضية التي تملك نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم ونادي بوسطن رد سوكس المنافس في دوري البيسبول الأمريكي. وتملك رد بيرد أيضا حصة أغلبية في أسهم نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم.

وأضاف كاردينالي ”فلسفة رد بيرد الاستثمارية وسجلها في إدارة الفرق أظهر أن أندية كرة القدم يمكنها النجاح داخل الملعب وخارجه“.