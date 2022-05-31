هل ستيلا ماكسويل عارضة أزياء "فيكتوريا سيكريت" صديقة مبابي الجديدة؟

لم يكن مستقبل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي فقط موضع شك في الأشهر الأخيرة، لكن أيضا علاقاته النسائية كانت ولا تزال غامضة مثل مستقبله قبل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025.

ولم يُعرف سوى القليل أو لا شيء عن علاقات الدولي الفرنسي منذ ظهوره في عالم كرة القدم، ومع ذلك في الأيام الأخيرة انتشرت أنباء بشأن علاقته بعارضة الأزياء الشهيرة ستيلا ماكسويل.

مبابي يظهر برفقة عارضة الأزياء كانديس سوانبويل على هامش مهرجان "كان" https://t.co/lzmDogsseQ pic.twitter.com/OhjUBp40kP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2022

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إنه على ما يبدو ، تصادف وجودهما في حفل وشوهدوا معًا في عدة مواقف تشير إلى أن علاقتهما ليست مجرد صداقة.

وبدأ كل شيء على هامش مهرجان كان السينمائي الذي اختتمت فعالياته يوم السبت الماضي ، حيث شوهد مبابي مع عارضة الأزياء البلجيكية البالغ عمرها 32 عاما.

ومنذ تلك اللحظة ، تكهن العديد من وسائل الإعلام بشأن علاقة عاطفية محتملة بين ماكسويل عارضة الأزياء الشهيرة لبيت أزياء ”فيكتوريا سيكريت“ للملابس الداخلية النسائية ومبابي.

ماضي ماكسويل العاطفي والمهني

سواء كانت علاقة أم لا ، كانت ماكسويل بالفعل حاضرة في المهرجان مع الممثلة والمغنية مايلي سايروس وكذلك كريستين ستيوارت وليلي روز ديب ، ابنة الممثل جوني ديب.

وقالت عن مفهومها للعلاقات الإنسانية ”بصراحة ، لم أهتم أبدًا بحياتي الجنسية. آمل أن يصل العالم إلى النقطة التي لا نفكر فيها في ماهية الجنس لشخص ما أو ماهية جنسه. دعونا فقط نعيش ونحتفل“.

بالإضافة إلى كونها عارضة أزياء في ”فيكتوريا سيكريت“ منذ عام 2015 ، اشتهرت ماكسويل بأنها كانت سفيرة لعلامة ”ماكس فاكتور“ الشهيرة لمستحضرات التجميل.

مبابي يظهر للمرة الأولى برفقة فتيات خلال إجازته (صور) https://t.co/3NAmOndwC8 pic.twitter.com/y2ZYmedlIx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 27, 2022

وتعيش ستيلا ماكسويل حاليا واحدة من أفضل فترات حياتها كعارضة أزياء محترفة وتتنقل كثيرًا بين لوس أنغلوس ونيويورك ، بالإضافة إلى مشاريع مختلفة تجعلها مشغولة.

لكن رغم كل ذلك بدت علاقتها بكيليان مبابي في مهرجان كان أكثر من مجرد صداقة بين المهاجم البالغ عمره 23 عاما وماكسويل التي تكبره بنحو تسعة أعوام.

وظهر مبابي في رحلة بحرية مع عدة فتيات على هامش حضوره مهرجان كان. وكانت أليسيا أيليس أول فتاة ارتبط بها مبابي، إذ أن الفائزة بلقب ملكة جمال فرنسا 2017 ارتبطت لفترة مع مبابي المولود في نفس العام لكنه في نهاية 1998 عكس أليسيا أيليس المولودة في 21 أبريل/نيسان 1998 في فور دو فرانس بفرنسا والتي ارتبط بعلاقة معها بعد ذلك.