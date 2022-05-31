"بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة إيطاليا ضد الأرجنتين في كأس فيناليسيما

أعلنت شبكة ”بي إن سبورتس“ الرياضية الإعلامية عن نجاحها في الحصول على حقوق بث نهائي كأس السوبر الأوروبي- الأمريكي الجنوبي ”الفايناليسما“ الذي سيجمع المنتخب الإيطالي بنظيره الأرجنتيني، مساء غدٍ الأربعاء.

وأصدرت الشبكة بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، قالت فيه: “ فازت مجموعة beIN الإعلامية بحقوق نقل مباراة كأس السوبر الأوروبي الأمريكي الجنوبي بين إيطاليا والأرجنتين“.

وأضافت: ”تتابعون أستديو تحليليًا خاصًا بالمباراة beIN SPORTS 2 PREMIUM ابتداءً من الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة“.

🇮🇹🆚🇦🇷 What is it? When is it? How does it work? Here's everything you need to know about Finalissima 2022 👇#Finalissima — 🇮🇹 Finalissima: 1.6.22 🇦🇷 (@EURO2024) May 31, 2022

وستقام المباراة، يوم غدٍ الأربعاء الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرّمة على ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن.

وكان المنتخب الإيطالي قد توج بلقب كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020 ”، في حين كان المنتخب الأرجنتيني قد توج بكأس كوبا أمريكا.

وكان “يويفا” قد أعلن، في ديسمبر الماضي، عن إقامة بطولة جديدة تجمع بين منتخب إيطاليا باعتباره بطل يورو 2020، ومنتخب الأرجنتين باعتباره بطل بطولة كوبا أمريكا 2021.

ووقّع اليويفا مذكرة تعاون متجددة مع “كونميبول” اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، لتنمية العلاقات بين الاتحادين، حتى العام 2028، وستكون بطولة “فيناليسيما” أول حدث مشترك بين الاتحادين.