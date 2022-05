"بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة إيطاليا ضد الأرجنتين في كأس فيناليسيما

أعلنت شبكة ”بي إن سبورتس“ الرياضية الإعلامية عن نجاحها في الحصول على حقوق بث نهائي كأس السوبر الأوروبي- الأمريكي الجنوبي ”الفايناليسما“ الذي سيجمع المنتخب الإيطالي بنظيره الأرجنتيني، مساء غدٍ الأربعاء.

وأصدرت الشبكة بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، قالت فيه: “ فازت مجموعة beIN الإعلامية بحقوق نقل مباراة كأس السوبر الأوروبي الأمريكي الجنوبي بين إيطاليا والأرجنتين“.

وأضافت: ”تتابعون أستديو تحليليًا خاصًا بالمباراة beIN SPORTS 2 PREMIUM ابتداءً من الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة“.

🇮🇹🆚🇦🇷 What is it? When is it? How does it work?

Here's everything you need to know about Finalissima 2022 👇#Finalissima

— 🇮🇹 Finalissima: 1.6.22 🇦🇷 (@EURO2024) May 31, 2022