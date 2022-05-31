مؤسسة رد بيرد الأمريكية تقترب من شراء نادي ميلان

قال مصدر في نادي ميلان لـ“رويترز“، اليوم الثلاثاء، إن مؤسسة رد بيرد الاستثمارية الأمريكية اقتربت من استكمال شراء بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم من شركة إليوت الأمريكية المالكة للنادي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، في وقت سابق اليوم، أن رد بيرد استكملت شراء ميلان، لكن المصدر قال إن العمل لا يزال مستمرا بين الطرفين لاستكمال الصفقة، ومن غير المرجح الإعلان الرسمي اليوم.

ورفضت مؤسسة رد بيرد التعليق على هذا التقرير.

وكانت مؤسسة إنفستكورب، التي تعمل في إدارة الأصول ومقرها البحرين، في محادثات لشراء ميلان في وقت سابق من الشهر الجاري، قبل أن تعلن عدم التوصل لاتفاق، لتفتح الطريق أمام دخول رد بيرد.

وذكرت صحيفة ”سولي 24 أوري“ الإيطالية، هذا الشهر، أن رد بيرد اقتربت من التوصل لاتفاق لشراء ميلان مقابل 1.3 مليار يورو (1.39 مليار دولار).

وكان ميلان من أكبر الأندية الأوروبية أثناء ارتباطه بالمالك السابق سيلفيو برلسكوني، رئيس وزراء إيطاليا السابق.

ورد بيرد هي أحد المستثمرين في مجموعة فينواي سبورتس الرياضية التي تملك نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم ونادي بوسطن رد سوكس المنافس في دوري البيسبول الأمريكي. وتملك رد بيرد أيضا حصة أغلبية في أسهم نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم.

وأحرز ميلان لقب الدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه في الجولة الأخيرة من الموسم، ليحصد اللقب لأول مرة في 11 عاما.