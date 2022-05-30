انتهاء الخلافات بين بنزيما ومبابي بعد لقاء ودي في معسكر منتخب فرنسا (صور وفيديو)

نشر حساب المنتخب الفرنسي لكرة القدم مقطع فيديو ضاحكا يجمع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وهو يتحدث إلى زميله الشاب كيليان مبابي، الذي فضّل البقاء مع باريس سان جيرمان على الانتقال إلى النادي الملكي.

وأشارت تقارير صحفية إلى توتر العلاقة بين المهاجمين الفرنسيين نظرا لأن بنزيما كان يمنّي نفسه باللعب إلى جوار مواطنه الشاب في سانتياغو برنابيو، لكن مبابي عدل عن قراره وفضل البقاء مع باريس سان جيرمان وجدد عقده حتى عام 2025.

Karim @Benzema a retrouvé tous ses coéquipiers 🤗 Le groupe est au complet ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/sqnP0lNN6y — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 30, 2022

وتلقى بنزيما سؤالا بشأن عدم انضمام مبابي لريال مدريد بعد فوز النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول في باريس، يوم السبت الماضي، فرد قائلا: ”الجميع يتخذون خياراتهم لكن ريال مدريد هو ريال مدريد. لن يؤثر ذلك على علاقتنا. فنحن زملاء في المنتخب الفرنسي“.

وبالفعل عندما التقى اللاعبان خلال تجمع المنتخب الفرنسي قبل خوض مباريات دوري الأمم الأوروبية كان اللقاء بينهما وديا، ولم يحاول بنزيما ​​إحداث خلاف في علاقتهما؛ لأنهما، في نهاية المطاف، لا يزالان زملاء في المنتخب.

وعلاوة على ذلك، ليس الأمر كما لو أن ريال مدريد لن يكون لديه نجم إذا لم يضم مبابي، إذ إن بطل أوروبا 14 مرة يملك القدرة والموهبة وكافة المقومات للفوز بدوري الأبطال مرة أخرى. ومن يدري، قد يفعلون ذلك مرة أخرى الموسم المقبل.

لقاء كريم بنزيما وكيليان مبابي في معسكر منتخب فرنسا، اللقاء الأول بعدما جدد كيليان عقده مع باريس سان جيرمان وتتويج بنزيما بدوري أبطال أوروبا. pic.twitter.com/N1ipL7xCwS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2022

ونشر بنزيما صورة على حسابه على موقع ”إنستغرام“ لنجم الهيب هوب العالمي الراحل توباك شاكور مع صديقه الذي كان يعتقد الكثيرون أنه كان سببا في مقتله، وذلك في إشارة إلى قرار مبابي البقاء مع باريس سان جيرمان وعدم انتقاله إلى ريال مدريد.

وأعلن باريس سان جيرمان بطل فرنسا تمديد التعاقد مع مبابي مهاجم فرنسا حتى 2025، وسط سعادة هائلة من مشجعي نادي العاصمة.

وقال مبابي البالغ من العمر 23 عاما في بيان للنادي: ”أريد أن أعلن أني أخترت تمديد التعاقد مع باريس سان جيرمان، وأنا سعيد بكل تأكيد. أنا مقتنع أني هنا أستطيع مواصلة التطور في ناد منح نفسه كل السبل للأداء في أعلى المستويات. أنا سعيد جدا أيضا أنه بوسعي مواصلة اللعب في فرنسا وهي الدولة التي ولدت فيها ونشأت فيها وتألقت فيها“.



وكان مبابي، الذي ينتهي تعاقده مع سان جيرمان في نهاية الموسم، مرشحا بقوة للانتقال إلى ريال مدريد بطل إسبانيا، لكن يبدو أنه تراجع عن نيته السابقة باللعب في صفوف النادي الملكي.

وكان بنزيما يسعى لانضمام مواطنه مبابي إلى ريال مدريد ليلعبا سويا في صفوف بطل الليغا وكذلك المنتخب الفرنسي الأول، لكن مبابي خلف وعده وقرر البقاء في النادي الباريسي.