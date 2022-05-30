إيتو يتنصل من دفع نفقة ابنته ويعتبرها ماتت "بالنسبة له"

أثار صامويل إيتو مهاجم الكاميرون وبرشلونة السابق ورئيس الاتحاد المحلي الجدل بسبب تصريحاته بشأن رفض دفع نفقة ابنته من امرأة أقام معها علاقة عندما كان يعيش في إسبانيا، مؤكدا أنه لا يعترف بها وأنها وامها ماتتا بالنسبة له.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إنه على الرغم من أن إريكا إيتو دو روزاريو من الناحية القانونية ابنة صامويل إيتو، إلا أن رئيس الاتحاد الكاميروني يستمر في رفضه دفع التزاماته تجاهها كأب.

ولهذا السبب، بعد أربع سنوات من معرفة هوية والدها وبعد الحصول على الاعتراف القانوني المناسب، بدأت الشابة مع والدتها معركة قانونية جديدة تطالبان فيها إيتو بدفع 1400 يورو شهريًا قدرها القاضي كنفقة للشابة، بحسب صحيفة ”إل موندو“، مما وصل بالمبلغ الإجمالي إلى ما يقرب من 40 ألف يورو.

وتحدثت الأمل أديليوسا ”دي دي“ دو روزاريو إلى صحيفة La Vanguardia وأكدت أن مهاجم برشلونة السابق ”لم يعطها أي شيء قط. ولم يعط الفتاة مصاصة منذ يوم ولادتها. لا شيء على الإطلاق، ولا حتى بحكم قضائي. لقد نشأت بدون والدها وتشعر بالأسف الشديد لأنه لم يمنحها حتى فرصة مقابلته“.

إيتو وتاريخه في دعاوى الأبوة

قضية إريكا إيتو ليست أول دعوى أبوة للاعب كرة القدم الكاميروني يتم الفصل فيها في المحكمة. ففي عام 2004 حكمت محكمة في بالما دي مايوركا لصالح آنا بارانكا، وهي شابة التقى بها في بالما دي مايوركا والتي كانت تربطه بها علاقة استمرت ثلاثة أشهر وانتهت عندما أصبحت حاملا.

وقد دفع لها نفقة فرضها القاضي، وكل من بارانكا وابنته آني قدمتاه إلى المحكمة في مناسبتين أخريين على الأقل (2019 و 2020) على أمل أن يدفع لهما رئيس الاتحاد الكاميروني مدفوعات متأخرة (10000 يورو شهريًا) من النفقة التي يدين بها لهما.

بالإضافة إلى ذلك، في عام 2018 طالبت والدة طفل آخر، ماريا أنغليس بينيدا، بدفع 16400 يورو من النفقة المستحقة على اللاعب.

وفي البداية، كان على إيتو أن يدفع له نفقة قدرها 3000 يورو شهريًا، تم تخفيض المبلغ إلى 900 بعد أن وافق اللاعب السابق على دفع الرسوم المدرسية للفتاة. ومع ذلك، فهو لم يدفع هذا المبلغ أيضًا.