تقرير: إنتر ميلان يقدم عرضا لمدة ثلاثة أعوام لباولو ديبالا

قال الصحفي الأرجنتيني الموثوق سيزار لويس ميرلو إن إنتر ميلان قدم عرضا رسميا للتعاقد مع باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس السابق.

وأضاف عبر حسابه على ”تويتر“ إن العقد لمدة ثلاث سنوات ويتفاوض النادي مع وكيل أعمال ديبالا، في الوقت الذي ابتعد روما عن التعاقد مع الدولي الأرجنتيني.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريسيو رومانو إنه عندما سئل جوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان عن ديبالا رد قائلا: ”تأمل أن يلعب ديبالا في إنتر الموسم المقبل“.

وقال فرانشيسكو توتي أسطورة روما المعتزل إنه سيعرض رقم قميصه الشهير 10 على المهاجم الأرجنتيني ديبالا لإقناعه بالانتقال إلى نادي العاصمة الإيطالية عقب رحيله عن يوفنتوس.

ويمكن لديبالا (28 عاما) الانضمام إلى أي فريق في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع يوفنتوس في 30 يونيو/ حزيران المقبل إذ رفض ناديه تمديد عقده.

Inter CEO Marotta when asked on Paulo Dybala’s next club: “The hope is that Dybala can play with us at Inter next season”. 🚨🇦🇷 #transfers pic.twitter.com/iv5izoOOI5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2022