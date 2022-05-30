تقرير: إنتر ميلان يقدم عرضا لمدة ثلاثة أعوام لباولو ديبالا

قال الصحفي الأرجنتيني الموثوق سيزار لويس ميرلو إن إنتر ميلان قدم عرضا رسميا للتعاقد مع باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس السابق.

وأضاف عبر حسابه على ”تويتر“ إن العقد لمدة ثلاث سنوات ويتفاوض النادي مع وكيل أعمال ديبالا، في الوقت الذي ابتعد روما عن التعاقد مع الدولي الأرجنتيني.

🚨Inter acaba de hacer la oferta formal por Paulo Dybala.

*️⃣Le dan 3 años de contrato y, si bien siguen las charlas para tratar de llegar a un acuerdo, hoy el club ⚫🔵 es quien mejor posicionado está.

*️⃣La Roma, por ahora, se aleja. pic.twitter.com/eug3qnGfKB — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 30, 2022

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريسيو رومانو إنه عندما سئل جوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان عن ديبالا رد قائلا: ”تأمل أن يلعب ديبالا في إنتر الموسم المقبل“.

وقال فرانشيسكو توتي أسطورة روما المعتزل إنه سيعرض رقم قميصه الشهير 10 على المهاجم الأرجنتيني ديبالا لإقناعه بالانتقال إلى نادي العاصمة الإيطالية عقب رحيله عن يوفنتوس.

ويمكن لديبالا (28 عاما) الانضمام إلى أي فريق في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع يوفنتوس في 30 يونيو/ حزيران المقبل إذ رفض ناديه تمديد عقده.

Inter CEO Marotta when asked on Paulo Dybala’s next club: “The hope is that Dybala can play with us at Inter next season”. 🚨🇦🇷 #transfers pic.twitter.com/iv5izoOOI5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2022

وودع ديبالا جماهير يوفنتوس باكيا في آخر مباراة بملعب فريقه أمام لاتسيو، ولم تتحدد وجهته المقبلة رغم توقعات وسائل إعلام محلية باستمراره في الدوري الإيطالي مع الغريم إنتر ميلان.

وأكد توتي قائد روما التاريخي أنه سيكون سعيدا بأن يرث ديبالا قميصه في فريق ”الذئاب“ وسيحاول إقناعه بذلك شخصيا.

وأبلغ موقع كالتشو ميركاتو ”سنرى إن كان سيحصل على القميص 10، يمكنني أن أقدم له بعض النصائح“، لكن يبدو أن محاولات توتي باءت بالفشل.

وتكهنت وسائل إعلام أيضا بإمكانية انتقال ديبالا إلى إنجلترا واللعب بقميص مانشستر يونايتد أو آرسنال أو توتنهام هوتسبير.

وأقر مهاجم الأرجنتين بأنه لم يتخذ قراره بعد، وسيحاول اختيار ”أفضل مكان“ له، قائلا لمحطة ”سكاي سبورتس إيطاليا“ عن عرض توتي له ”توتي قدوة، أنا سعيد لأنه تحدث عني بشكل عاطفي، أنا مطمئن وسأخوض مع المنتخب مواجهة ممتعة أمام إيطاليا وبعدها سأحصل على عطلة، لن أتحدث عن مستقبلي الآن“.

وخلال مسيرته في يوفنتوس منذ 2015 حقق ديبالا لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي خمس مرات متتالية وكأس إيطاليا أربع مرات وساهم في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا 2017.