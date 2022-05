جماهير ريال مدريد تهتف ضد مبابي في احتفالات الفوز بدوري الأبطال (فيديو)

انفجرت جماهير ريال مدريد خلال احتفالاتها بلقب دوري أبطال أوروبا، وهتفت ضد الفرنسي كيليان مبابي، الذي رفض الانضمام إلى صفوف الفريق الملكي وقرر البقاء مع باريس سان جيرمان.

واحتشد حوالي 400 ألف من مشجعي ريال مدريد في شوارع العاصمة الإسبانية يوم الأحد للانضمام إلى اللاعبين والاحتفال بإحراز اللقب رقم 14 في دوري أبطال أوروبا وتصاعدت وتيرة الاحتفالات في سانتياغو برنابيو.

وخلال حديث البرازيلي مارسيلو قائد ريال مدريد في ساحة ”سيبيليس“ هتفت جماهير ريال مدريد ”مبابي ابن الـ****“ وأطلقت شتائم صريحة ضد النجم الفرنسي.

وفُرضت قيود على حركة المرور في جميع أنحاء مدريد منذ وقت متأخر من يوم السبت، حيث بدأ المشجعون في الاحتشاد حول نافورة سيبيليس في الساحة المركزية للاحتفال بالتتويج الخامس في دوري الأبطال في تسع سنوات، بعد هدف من فينيسيوس جونيور قبل مرور ساعة من اللعب، من أول محاولة لبطل إسبانيا على المرمى.

وشهدت الاحتفالات في سانتياغو برنابيو حمل نجلي الألماني توني كروس والبلجيكي إيدن هازارد أحد الكراسي في تقليد للاحتفال الشهير لألبا.

وكشف الدولي النمساوي ألابا، عن سر احتفاله الغريب بحمل الكرسي عقب إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر للمسابقة هذا الموسم.

وريال مدريد قلب تأخره بهدف في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضه ضد باريس سان جيرمان إلى فوز بنتيجة (3-1)، ليتفوق في مجموع المباراتين (3-2)، بعد خسارته في الذهاب بهدف دون رد.

واحتفل ألابا بالفوز عبر رفع أحد المقاعد البلاستيكية القابلة للطي بملعب ”سانتياغو برنابيو“، المخصصة للإداريين والحكام.

ونشر مدافع بايرن ميونخ السابق صورته أثناء الاحتفال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مع تعليق: ”لا تجلسوا على مقعدنا“، ويبدو أنه يوجه حديثه إلى باريس سان جيرمان.

وكان حساب ريال مدريد على ”تويتر“ علق ساخرا على احتفال ألابا، ونشر الصورة مع تعليق: ”هل تنتقل يا ديفيد؟.. نعم.. إلى ربع النهائي“.

Hazard and Kroos kids already celebrating with chair like Alaba with the fans, and the fans responded 😁 pic.twitter.com/GM7vq9megr

— Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) May 29, 2022