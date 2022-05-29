جماهير سانت إيتيان تقتحم الملعب وتحاول الاعتداء على لاعبيها عقب الهبوط للدرجة الثانية (فيديو)

أطلقت جماهير سانت إيتيان ألعابًا نارية وشماريخ باتجاه لاعبيها أثناء مغادرة الملعب بعد هبوط الفريق الفرنسي إلى دوري الدرجة الثانية.

وفاز أوكسير 5-4 بركلات الترجيح بعد أن تعادل الفريقان 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في المواجهة الفاصلة ليصعد أوكسير للدرجة الأولى بينما يهبط سانت إيتيان للدرجة الثانية.

Grosse colère des supporters après le coup de sifflet final. L’ASSE est en L2 #ASSE #ASSEAJA

🎥©Evect pic.twitter.com/FmPn7fcDPR — Envertetcontretous (@Site_Evect) May 29, 2022

وقال موقع ”Get French Football News“ إن الجماهير الغاضبة ركضت نحو الملاعب لمطاردة لاعبيها عبر النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، وأطلقت الشماريخ والألعاب النارية نحو اللاعبين الفارين.

وسينضم سانت إيتيان إلى ميتز، وبوردو، في دوري الدرجة الثانية، بينما صعد أجاكسيو، وتولوز، للدرجة الأولى، ومن المتوقع بيع سانت إيتيان إلى مجموعة ديفيد بليتسر.

وقال سانت إيتيان في بيان: ”بالنسبة لسانت إيتيان ينتهي موسم 2021-2022 بعقوبة مؤلمة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، بعد 18 موسمًا متتاليًا في الدوري الفرنسي، إننا نشارك كل أولئك الذين يحبون الخضر، سواء كانوا مؤيدين أو شركاء، في الألم والحزن الهائلين، ويجب قبول هذا الفشل، وبصفتنا مساهمين رئيسين فإننا نتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.

”بالإضافة إلى خيبة الأمل الرهيبة هذه، نود أن نشكر إدارة النادي، وكذلك جميع الموظفين والمتطوعين الذين عملوا بمهارة وإصرار وتفانٍ، في سياق صعب للغاية، ومعهم سيُكتب مستقبل النادي.

”إذا تمكنا من ارتكاب أخطاء في المواسم الأخيرة لن نتوقف أبدًا عن العمل لضمان استدامة سانت إيتيان، والذي سيسمح له وضعه المالي بالعمل، العام المقبل، في دوري الدرجة الثانية، وبعد فترة سنعلن عن أخبار مهمة تتعلق بمستقبل النادي ومستقبلنا.

”سيتم طي صفحة أساسية في حياتنا، لكننا نضع فوق كل شيء مؤسسة سانت إيتيان التي ستجد طريقها سريعًا إلى دوري الدرجة الأولى من جديد“.

واحتل سانت إيتيان المركز 18 في دوري الدرجة الأولى ليخوض مواجهة فاصلة مع أوكسير ثالث دوري الدرجة الذي تغلب على منافسه بركلات الترجيح ليعود لدوري الأضواء.